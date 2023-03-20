Оккупанты продолжают штурмовать Бахмут и КамАЗами свозят своих раненых в госпитали – Генштаб

Российские оккупанты не оставляют попыток захватить город Бахмут на Донетчине. Сейчас там ведутся позиционные бои.

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Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ в Facebook 20 марта. Также отмечается, что из-за значительных потерь российские захватчики обустраивают все большее своих госпиталей вдоль линии столкновения.

Потери российской армии

Во временно оккупированной Розовке на Запорожье, в здании местной больницы расположен один из обустроенных захватчиками госпиталей. За минувшие сутки туда привезли около 50 тяжелораненых военнослужащих армии государства-террориста. Также в населенном пункте Высокое Запорожской области, оккупанты обустроили госпиталь в здании местной школы. Туда, в течение 19 марта завезли большое количество тяжелораненых. Для этого враг использовал 4 медицинских грузовика на базе автомобиля КамАЗ.

Кроме того, по данным Генштаба, авиация Сил обороны за сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения оккупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника.

Российские обстрелы

В течение суток противник нанес 13 авиационных и 4 ракетных удара, а также совершил 7 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Общая ситуация по направлениям

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском – враг совершил обстрелы районов населенных пунктов Середина-Буда, Сопич, Стариковое, Атинское, Константиновка, Кондратовка, Волфино, Александровка и Поповка Сумской области; Каменская Слобода и Хреновка Черниговской области, а также Глубокое, Мороховец, Волчанск, Землянки, Красное Первое, Двухлетняя, Западное, Каменка и Красное в Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях в очередной раз артиллерийским обстрелам подверглись, в частности, Купянск, Крахмальное и Берестовое Харьковской области; Невское, Песчаное, Белогоровка и Диброва в Луганской области, а также Спорное, Торское и Новоселовка Донецкой области. Враг вел безуспешные наступательные действия в направлении Новоселовского.

На Бахмутском направлении оккупанты не оставляют попыток захватить город Бахмут. Там продолжаются постоянные позиционные бои. В то же время нашими защитниками были отражены атаки противника в районах Богдановки и Ивановского. Вражеских обстрелов подверглись Миньковка, Васюковка, Железнянское, Бахмут, Григорьевка, Ивановское, Александро-Шультино, Дилиевка и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях противник совершил безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Бердичи, Авдеевка и Северное. Вражеские обстрелы подверглись, в частности, Новобахмутовка, Каменка, Авдеевка, Ласточкино, Красногоровка, Острое, Георгиевка, Марьинка, Угледар и Большая Новоселка Донецкой области.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник ведет оборону. Обстрелам подверглись районы ряда населенных пунктов. Среди них – Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Гуляйпольское, Белогорье, Малая Токмачка, Орехов, Новоданиловка, Новоандреевка и Каменское Запорожской области; Времовка, Новополь и Новоселка – Донецкой, а также Дудчаны, Змиевка, Казацкое, Ивановка, Антоновка, Зеленовка, Благовещенское, Днепровское, Белозерка и Берегово Херсонской области.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– заместитель министра обороны Украины Анна Маляр отметила, что за Бахмут в Донецкой области уже второй месяц подряд продолжаются тяжелые бои. Защитники города-крепости при этом не только обороняют украинскую землю, но и выполняют две крайне важные задачи;

– экс-руководитель Службы внешней разведки Украины, генерал армии Николай Маломуж выразил мнение, что в мае-июне Силы обороны Украины могут начать активную фазу контрнаступления. В настоящее время оккупационная армия России и армия Украины соревнуются в том, кто быстрее сумеет подготовить резервы для операций стратегического уровня.

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