Оккупанты продолжили наступление на Донетчине, у врага есть продвижения: в ISW оценили ситуацию. Карта

Российские войска продолжают активные наступательные операции на участках фронта в Донецкой области. За последние дни они незначительно продвинулись в районе Сватово, Сиверска и Угледара, а также к востоку и юго-востоку от Покровска.

О ситуации говорится в сводке Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW). Аналитики подчеркнули, что малейших продвижений враг достигает, неся большие потери.

Сиверское направление

Согласно данным, ВС РФ недавно незначительно продвинулись к северу от Спорного (к юго-востоку от Сиверска). Также оккупанты заявляли о "захвате" Верхнекаменского, но эксперты ISW не обнаружили этому подтверждения.

Отмечается, что на этом направлении действуют подразделения российской 2-й артиллерийской бригады (3-я общевойсковая армия, бывший 2-й АК "ЛНР").

Краматорское направление

Несмотря на продолжающееся атаки, в районе Часова Яра у врага подтвержденных продвижений не было. Захватчики атаковали возле самого города, а также к северу от него в районе Григоровки, в направлении Майского и Маркового; к востоку – вблизи Ивановского; к юго-востоку – возле Андреевки и Клещиевки; к югу – в направлении Белой Горы и села Ступочки.

Сообщается, что там продолжают действовать части российской 98-й воздушно-десантной дивизии.

Торецкое направление

По данным ISW, тут тоже не было никаких подтвержденных изменений линии фронта. Пропагандисты из РФ утверждали, что российские войска продвинулись на 200 м в центре Торецка и "пытаются окружить украинские войска в городе". Но эксперты не наблюдали визуального подтверждения заявленного врагом продвижения.

Пока ВС РФ продолжили атаки в районе самого Торецка, а также возле Нелиповки и в направлении Щербиновки.

Покровское направление

Оккупационные силы РФ незначительно продвинулись к востоку от Гродовки и к югу от Цукурино. Связанный с Кремлем блогер заявил, что их армия провела механизированную атаку вдоль трассы М-30 от Мариновки в направлении Селидово и продвигается дальше в районе Селидовской городской больницы на юге города. Кромет того, пропагандист утверждал, что российские подразделения прошли к западу от Новоторецкого и, вероятно, "захватили поля" к западу от Невельского. По его словам, ВС РФ продвинулись дальше на юго-восток от Покровска в районе Цукурино. При этом другой пропагандист признался, что на самом деле российские войска с трудом продвигаются в этом районе из-за интенсивных ударов украинских беспилотников и разведки.

Бои на Покровском направлении продолжались в районе Воздвиженки, Новоторецка, Елизаветовки, Миролюбовки, Николаевки, Красного Яра, Крутого Яра и Лысовки, а также возле Новогродовки, Селидово, Украинска, Цукурино, Горняка и Невельского.

Кураховское направление

Оккупанты продолжали наступательные операции возле Георгиевки и Курахово 1 и 2 октября, но никаких подтвержденных изменений линии фронта в этом районе не было. Аналитики ISW говорят, что не обнаружили доказательств продвижения войск РФ возле Максимильяновки, как утверждали российские блогеры.

Времивское направление

Оккупанты захватили Угледар. Украинская группа войск "Хортица" 2 октября сообщила, что российские войска понесли значительные потери во время своих усилий по захвату города. При этом высшее командование дало ВСУ разрешение на отход для сохранения личного состава и боевой техники.

"Геолокационные кадры от 1 октября показывают, что российские войска незначительно продвинулись вдоль дороги Павловка – Богоявленка к северо-западу от Угледара. Российские блогеры утверждают, что те прошли на 400 метров вглубь, зашли в лесной массив к югу от Катериновки и продвигаются от Водяного в сторону Богоявленки. Но мы не обнаружили подтверждения этих заявлений", – говорится в сводке ISW.

Вместе с тем российские войска продолжили атаки к северо-востоку от Угледара в районе Константиновки и Катериновки, а также возле Богоявленки 1 и 2 октября. Сообщается, что вблизи Угледара действуют подразделения российской 36-й мотострелковой бригады и 95-го стрелкового полка (по сообщениям, укомплектованного мобилизованным личным составом из оккупированной части Донетчины).

Как сообщал OBOZ.UA, спикер Сил обороны юга Владислав Волошин заявил, что ВС РФ активизируют подготовку к штурмам на Запорожском направлении, сосредотачивая усилия в районах Приютного и Работино. По его словам, целью оккупантов является выход к административным границам Донецкой области и захват города Запорожья.

