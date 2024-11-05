Оккупанты продвинулись в районе Торецка, в направлении Курахово и Покровска: анализ ISW

Украинские силы продвинулись вблизи Глубокого на Харьковщине и отбили утраченные позиции в районе Нелиповки на Торецком направлении. Тем временем у оккупантов есть успехи на Торецком, Покровском и Кураховском направлениях.

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И они, похоже, смогли захватить Шахтерское недалеко от Угледара. О ситуации на линии фронта рассказали в американском Институте изучения войны (ISW)

Украинские силы недавно продвинулись к западу от Глубокого в Харьковской области на восточном берегу Травянского водохранилища.

Тем временем войска РФ 3 и 4 ноября продолжали атаковать возле Липцев и близ Волчанска.

По словам спикера одной из воюющих на Харьковском направлении бригад ВСУ, на протяжении последних недель Россия не проводит штурмов с применением бронетехники, отдавая предпочтение штурмам небольшими пехотными группами.

Российским войскам удалось продвинуться к западу от Новоселовского (к юго-востоку от Купянска) и к юго-востоку от Ямполевки (к северо-западу от Кременной). Продвижение подтверждается опубликованными украинскими воинами кадра боя, в ходе которого защитники отражают механизированный штурм врага численностью во взвод на Лиманском направлении.

По данным украинского Генштаба 3 и 4 ноября россияне продолжали наступление севернее Купянска в районе Кондрашовки и Голубовки; восточнее Купянска вблизи Петропавловки; юго-восточнее Купянска возле Колесниковки, Кругляковки, Лозовой, Чернещины, Степной Новоселовки, Загрызового, Кучеровки, Берестового; к западу от Сватово вблизи Вишневого и Первомайского; юго-западнее Сватово возле Дружелюбовки, Макеевки, Грековки; к западу от Кременной возле Торского, Заречного, Тернов; и юго-западнее Кременной у Дибровы.

На Северском направлении 4 ноября, по данным ГШ ВСУ, россияне провели неудачные штурмы в районе Белогоровки.

Также захватчики продолжали атаковать вблизи Часова Яра и Ступочек, однако продвижений не добились.

А вот в районе Торецка успехи у оккупантов есть: они недавно продвинулись по улице Молодежной в населенном пункте Пивничное.

В то же время украинские воины смогли вернуть утраченные ранее позиции в центре Нелиповки.

Россияне, по данным Генштаба ВСУ, совершили 3 и 4 ноября ряд неудачных атак возле Торецка, Дачного и Щербиновки.

Имели оккупанты продвижение также к югу и юго-востоку от Покровска: они смогли пройти вперед полями к северо-западу от Селидово и провели механизированный штурм, в ходе которого продвинулись к окраине Новоалексеевки.

Некоторые российские пропагандисты уверяли, что захватчики имели успехи и в районе Вишневого и якобы продвинулись в полях к западу от этого населенного пункта, однако доказательств не предоставили.

Бои 3 и 4 ноября на этом направлении продолжались к востоку от Покровска у Миролюбовки и Проминя; юго-восточнее Покровска вблизи Сухого Яра, Лисовки, Новогродовки, Григорьевки, Вишневого; и к югу от Покровска в направлении Новоалексеевки и Юрьевки.

Кроме того, недавно россиянам удалось продвинуться в районе Нововодмитровки на северо-западе от Курахово. А главарь террористической организации "ДНР" Денис Пушилин опубликовал кадры, снятые якобы в Горняке: этот населенный пункт, намекнул военный преступник, якобы был оккупирован войсками РФ.

Пропагандисты также бездоказательно утверждали, что войска российского диктатора Владимира Путина якобы продвинулись в полях к югу от Кременной Балки (юго-восточнее Новодмитровки и севернее Курахово), близ Ильинки (к северо-востоку от Курахово), а также близ Новоселидовки к северу от Курахово).

Украинские военные, сражающиеся на Кураховском направлении, рассказывают, что россияне пытаются эвакуировать и отремонтировать механизированную технику, чтобы подготовиться к дальнейшим механизированным наступлениям. Однако реализации замысла препятствуют защитники, которые только в октябре в этом районе уничтожили около 100 единиц бронетехники, в том числе танков.

По данным Генштаба ВСУ, 3 и 4 ноября россияне продолжали атаки северо-западнее Курахово вблизи Новодмитровки; к северу от Курахово вблизи Кременной Балки и Новоселидовки; и северо-восточнее Курахово у Ильинки, Волченки и Островского.

В то же время, россиянам удалось захватить Шахтерское, что на северо-западе от Угледара, по крайней мере, к таким выводам пришли аналитики ISW на основании обнародованного оккупантами видео, на котором они поднимают российский триколор в западной части населенного пункта.

Россияне также рассказывали о продвижении вблизи Катериновки и Ясной Поляны (к северо-востоку и северо-западу от Угледара), однако подтверждений этого нет.

3 и 4 ноября российские войска продолжали атаковать к северо-востоку от Угледара в районе Катериновки и Антоновки и к северо-западу от Угледара в районе Трудового, Максимовки и Ясной Поляны.

3 и 4 ноября россияне безуспешно атаковали в районе Новоданиловки и Орехова, а также вблизи Новоандреевки и Степного.

Также они проводили локализованные наземные наступления на левобережье Херсона, однако продвижений не было.

Напомним, ранее в ISW рассказали, что российские войска продвинулись на Курщине, Силы обороны провели контратаки по меньшей мере в трех районах. Россияне убеждают, что эти контратаки были отражены, но стесняются предоставить доказательства своих утверждений.