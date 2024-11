Российские войска продвинулись на Курщине, Силы обороны провели контратаки: в ISW оценили ситуацию. Карта

Подразделения армии РФ продвинулись на главном украинском выступе в Курской области на фоне продолжающихся боев 3 ноября. Со своей стороны Вооруженные силы Украины провели контратаки минимум в трех районах.

Видео дня

Российские пропагандисты утверждают, якобы их войскам "удалось отбить" эти наступательные действия. Однако Институт изучения войны (Institute for the Study of War, ISW) в своей сводке сообщает, что не может подтвердить эту информацию.

Так, накануне российские провоенные блогеры заявили, что ВС РФ продвинулись в полях к северу и северо-западу от села Погребки (северо-западнее Суджи) и около Новой Сорочины (непосредственно к югу от Погребков).

Потом они якобы захватили ветрозащитную полосу к востоку от Малой Локни (непосредственно к югу от Новой Сорочины), но в ISW отметили, что этому нет никаких видимых подтверждений.

Также один из российских пропагандистов писал, что армия РФ атаковала юго-восточнее Коренево в районе Любимовки и Толстого Луга. А минобороны РФ хвасталось "отражением" украинских контратак. ВСУ их провели в районе Малой Локни, Новоивановки (юго-восток от Коренево) и Плехово (южнее Суджи) 2 и 3 ноября.

"Ни российские, ни украинские источники не сообщали о наземных боях в Глушковском районе (к западу от главного украинского выступа в Курской области) 3 ноября", – добавили в ISW, снова не подтверждая ничего из того, о чем писали пропагандисты из страны-агрессора.

Как сообщал OBOZ.UA, жители Курской области РФ рассказали о мародерстве российских военных. Они заявили, что их же соотечественники, заявляющие о "защите" собственного населения, выносят из домов технику, грабят магазины и даже больницы.

