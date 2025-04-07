В Кремле сделали циничное заявление об ударе по Кривому Рогу, в результате которого погибли девять детей

В Кремле сделали циничное заявление об ударе по Кривому Рогу 4 апреля, в результате которого погибли 9 детей. Там уверены, что российская армия атакует исключительно военные объекты и не затрагивает социальную инфраструктуру.

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Об этом заявил пресс-секретарь диктатора Путина Дмитрий Песков, сообщают российские СМИ. В РФ уверяют, что в результате удара по Кривому Рогу было якобы ликвидировано около сотни военных ВСУ и иностранных офицеров.

"Предлагаю ориентироваться... на заявления нашего министерства обороны. Наши военные бьют исключительно по военным и околовоенным целям. Ударов по объектам социальной инфраструктуры не наносится", – цинично высказался Песков.

Российская сторона утверждает, что ракета попала в место, где собрались командиры ВСУ и западные инструкторы. В результате атаки были якобы ликвидированы более 80 иностранных офицеров и украинских военных, а также уничтожено 20 единиц автомобильной техники.

Стоит отметить, что среди других заявлений Пескова, в том числе и об окончании войны, звучало и то, что Россия при разрешении ситуации в Украине должна обеспечить свои интересы. Также диктатор Владимир Путин якобы поддерживает идею прекращения огня в Украине, но сначала нужно "ответить на ряд вопросов".

Напомним, 4 апреля Россия ударила "Искандером" по Кривому Рогу, баллистическая ракета попала в район плотной жилой застройки, неподалеку от эпицентра взрыва была детская площадка.

В РФ цинично заявили, что якобы били по ресторану, где "десятки военных" и "инструкторов НАТО" проводили "совещание". Соответствующее оправдание опубликовало министерство обороны РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, Владимир Зеленский назвал имена погибших детей и рассказал, что "было всего несколько минут после запуска из района Таганрога" до прилета. Он отметил, что остановить убийства украинцев и обеспечить устойчивый мир можно только благодаря силе и согласованной работе союзников.

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