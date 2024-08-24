Оккупанты продвинулись возле Торецка и в направлении Покровска: в ISW рассказали, где идут ожесточенные бои. Карта

Российская оккупационная армия продолжает наступление на востоке Украины и пытается продвинуться сразу на нескольких участках фронта. Основные усилия враг сосредотачивает на Покровском и Торецком направлениях.

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За прошедшие сутки несколько поселков на этих направлениях могли перейти под контроль россиян. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Геолокационные кадры, опубликованные 23 августа, указывают на то, что российские войска продвинулись юго-восточнее Торецка. Кремлевские пропагандисты также утверждают, что войска РФ продвинулись к Центральной больнице в восточной части Торецке, но ISW не обнаружил подтверждения этому заявлению.

В целом путинская армия проводит наступательные операции возле Торецка, к востоку от Торецка в районе Пивничного и Дружбы, а также к югу от Торецка в районе Нелиповки и Нью-Йорка.

На Покровском направлении враг пытается подойти ближе к районному центру. Геолокационные кадры, опубликованные 22 августа, показывают, что российские войска продвинулись к западу от Орловки (к юго-востоку от Покровска).

Кроме того, оккупанты продвинулись в восточной части Новогродовки (к юго-востоку от Покровска) и захватили Крутой Яр. Пропагандисты РФ заявили, что оккупанты также захватили Калиново (юго-восточнее Покровска), однако ISW не обнаружил подтверждения этим российским заявлениям.

Российские войска продолжали наступательные операции к востоку от Покровска в районе Воздвиженки, Зеленого Поля и Гродовки и к юго-востоку от Покровска в районе Калиново, Новогродовки, Птичьего, Николаевки, Михайловки, Новогродовки и Карловки.

Также появилась информация, что российское военное командование передислоцировало войска из неуказанных секторов линии фронта на востоке Украины в Курскую область, но не из Покровска. Более того, российские войска недавно направили подкрепление в направлении Покровска.

Напомним, в Торецке бои идут в жилой застройке в пригороде. Защитники сдерживают врага в населенных пунктах Пивничное и Зализное, расположенных вплотную к Торецку.

Ранее аналитик DeepState Роман Погорелый заявил об обострении ситуации на Донецком направлении. По его словам, российские оккупационные войска активно пытаются захватить важную высоту вблизи Покровска.