Оккупанты провалили все цели Путина до 9 мая, армия РФ погрязла в боях в Украине – ISW

Российские войска за последний год не достигли ни одной из поставленных российским диктатором Владимиром Путиным целей. Захватчики так и не захватили ни одного значительного города в Украине после оккупации Авдеевки в феврале прошлого года, также не смогли они выйти на админграницы Донецкой и Луганской областей.

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Поэтому в выступлении на параде 9 мая Путину нечего было говорить о российско-украинской войне, кроме того, что Россия "поддерживает" оккупантов, воюющих на территории соседнего государства. Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW).

Украинские воины при поддержке западных партнеров, отмечают аналитики, не дали оккупационным войскам за последний год достичь ни одной из заявленных Кремлем "целей". Поэтому Путину на параде 9 мая пришлось ограничиться общими фразами о так называемой "СВО", ведь значительных достижений на поле боя, которыми диктатор мог бы похвастаться, просто не было.

Поэтому он ограничился утверждением, что "вся Россия" поддерживает оккупантов, воюющих в Украине.

"Российские войска не захватили ни одного значительного города в Украине с момента захвата Авдеевки в феврале 2024 года, а единственным средним населенным пунктом, который российские войска захватили в Украине с декабря 2024 года, является Великая Новоселка (довоенное население 5000 человек)", – констатировали в ISW.

Еще перед парадом в Москве СМИ писали о том, что российские войска пытаются оккупировать Покровск, Часов Яр, Торецк, захватить неоккупированную ими часть Луганщины, а в Донецкой области выйти на админграницу с Днепропетровщиной. Для этого им из Москвы установили крайний срок – до 9 мая. Однако оккупанты в оговоренные сроки не уложились.

"Российские войска не достигли ни одной из этих целей и фактически пытаются захватить Покровск, Часов Яр и Торецк уже примерно год", – отметили аналитики.

В ISW убеждены, что замедлить, а местами и полностью остановить продвижение захватчиков Украина смогла благодаря дальнобойным ударам и улучшенной интеграции тактических операций беспилотников с оборонительными операциями и контратаками (все это благодаря западной военной поддержке, подчеркивают аналитики.

"Успешная интеграция Украиной украинских новаторов и операторов беспилотников с наземными войсками, похоже, остановила наступление России на Покровск и Торецк в 2024 и в начале 2025 годов. Украинские дальнобойные удары по российским складам боеприпасов, объектам оборонной промышленности и нефтегазовой инфраструктуре временами подрывали способность России поставлять подразделения на передовой и усиливали рост расходов на войну России против Украины", – перечислили факторы, сорвавшие планы Кремля, в ISW.

Аналитики также добавили, что Силы обороны "намеренно обострили другие уязвимости России в течение последнего года", в частности добились обострения дефицита оперативных резервов России, начав Курскую операцию в августе 2024 года и заставив российских военных передислоцировать войска из других прифронтовых районов для защиты от вторжения.

Единственной военной операцией за последний год, о которой упомянул в выступлении Путин, стало "освобождение" Курской области. Диктатор отметил роль в этом северокорейских войск. С аналогичными заявлениями также выступали ряд российских топ-чиновников. Все они при этом, добавляют в ISW, игнорируют тот факт, что "дедлайны" для вытеснения украинских войск с Курщины по меньшей мере несколько раз переносились.

"Путин сначала поручил российским войскам вернуть Курскую область до середины октября 2024 года, а также постоянную готовность Путина продлить этот срок в течение осени 2024 года и зимы 2024-2025 годов, предоставляя приоритет наступательным операциям в Донецкой области, а не возвращению российской территории. Российские чиновники также игнорируют недавние украинские атаки и продвижение в Теткино Курской области", – отметили в ISW.

Напомним, ранее в ISW отметили, что несмотря на объявленное Путиным "перемирие" армия РФ не прекратила попыток наступления. Они продолжали атаки на фронте в Украине. Захватчики обстреливали Сумскую область, продвигаясь возле границы, а также штурмовали в районах Купянска, Боровой, Торецка, Курахово и Великой Новоселки.

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