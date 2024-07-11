Оккупанты провели десятки атак на Покровском и Торецком направлениях: в Генштабе рассказали о ходе боев. Карта

Наибольшее количество атак оккупантов за минувшие сутки было зафиксировано на Покровском направлении, где враг совершил 42 штурма. Также интенсивные бои продолжаются на Торецком направлении, где оккупанты провели 24 атаки.

Видео дня

Об этом говорится в оперативной сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 08:00 11 июля. Всего за минувшие сутки было зафиксировано 146 боевых столкновений.

Противник нанес четыре ракетных удара по позициям украинских подразделений и населенным пунктам, использовав девять ракет. Также совершил 56 авиаударов с применением 68 управляемых авиабомб (КАБ). Кроме того, было произведено более 4000 обстрелов, в том числе 116 с использованием реактивных систем залпового огня.

В ночь на 11 июля 2024 года россияне нанесли удар по Сумщине двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" из Курской области, а также атаковали шестью ударными беспилотниками "Shahed" из Приморско-Ахтарска (РФ). Ударные беспилотники были сбиты в Николаевской, Хмельницкой, Львовской и Ивано-Франковской областях.

Агрессор также наносил авиаудары по населенным пунктам Липцы, Волчанск, Борщево, Малые Проходы и Глубокое в Харьковской области; Мирноград, Очеретино, Прогресс, Желательное, Волчье, Курахово, Урожайное, Макаровка, Сторожевое, Дружба, Торецк, Нью-Йорк и Новый Комар в Донецкой области.

В результате этих атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям подверглись многоэтажные и частные жилые дома, а также объекты инфраструктуры. За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и вооружения противника, а также уничтожили две артиллерийские системы и одну станцию РЭБ/РЛС.

На Харьковском направлении враг продолжал наступательные действия, произошло девять боевых столкновений в районах Липцев и Волчанска.

На Купянском направлении было зафиксировано 10 атак в сутки. Силы обороны отразили все штурмовые действия противника у Синьковки, Степной Новоселовки, Песчаного и Берестового.

На Лиманском направлении враг атаковал 14 раз в районах населенных пунктов Грековка, Макеевка, Невское и Терны.

На Северском направлении украинские защитники отразили 17 штурмовых действий российских захватчиков вблизи Верхнекаменского, Белогоровки, Спорного, Раздолевки и Выемки.

На Краматорском направлении противник совершил шесть атак в районах Григоровки, Часова Яра, Ивановского и Клещиевки.

На Торецком направлении враг провел 24 атаки возле населенных пунктов Пивничное, Нью-Йорк, Торецк и Делиевка.

На Покровском направлении Силы обороны отразили 42 штурмовых действия в районах Новоалександровки, Воздвиженки, Прогресса, Калинового, Лозоватского, Новоселовки Первой, Юрьевки, Евгеньевки и Карловки, где захватчики, при поддержке авиации, пытались вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций. Наибольшая концентрация вражеских атак наблюдалась вблизи Новоалександровки.

На Кураховском направлении Силы обороны отразили 12 атак у Красногоровки, Георгиевки, Парасковеевки, Дальнего, Невского и Константиновки, где враг пытался прорвать оборону.

На Времивском направлении враг совершил семь штурмов наших позиций в районах Водяного, Константиновки, Урожайного и Макаровки.

На Гуляйпольском направлении оккупанты пытались продвинуться в районе Гуляйполя, но потерпели неудачу.

На Ореховском направлении произошло два боевых столкновения вблизи Малой Токмачки и Роботиного.

На Приднепровском направлении оккупанты продолжают пытаться выбить подразделения Сил обороны с позиций на плацдармах. Две атаки россиян на левом берегу Днепра в районе Крынок потерпели неудачу.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, производит обстрелы населенных пунктов с территории РФ, и усиливает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

В то же время наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощая врага вдоль всей линии боевого столкновения.

Ранее сообщалось, что Силы обороны Украины во время боев на фронте за прошедшие сутки ликвидировали и ранили по меньшей мере 1110 военнослужащих оккупационной армии РФ. Также обезвредили 184 единицы российской военной техники и вооружения.

Как сообщал OBOZ.UA, российская оккупационная армия продолжает накапливать силы на Харьковском направлении и использует очень много пехоты. Враг пытается найти слабые места в украинской обороне, чтобы прорвать линию фронта.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!