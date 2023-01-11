Оккупанты провели ротацию и атакуют Соледар с новыми силами: в Минобороны рассказали о ситуации

По состоянию на 11 января в Соледаре Донецкой области продолжаются тяжелые бои. После понесенных потерь оккупанты там провели ротацию – заменили подразделения и увеличили количество вагнеровцев.

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Российские войска пытаются прорвать оборону нашей армии и полностью захватить город. Пока они не имеют успеха, сообщила в Telegram заместитель министра обороны Анна Маляр.

Напомним: украинский солдат из 46-й аэромобильной бригады, защищающий нашу страну в восточном городе Соледар, рассказал, что ситуация "критическая". По его словам, есть большая серая зона, а позиции каждый день переходят из рук в руки. Кроме того, количество погибших российских оккупантов сейчас настолько велико, что "никто их не считает".

В то же время пресс-секретарь Восточной группировки войск Вооруженных сил Украины полковник Сергей Череватый заявил, что заявления российских военных о захвате Соледара на Донетчине не соответствуют действительности. Город до сих пор находится под контролем Сил обороны Украины.

"Россияне говорят, что Соледар под их контролем, это неправда. Детали в сводке Генштаба, ждите", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в британской разведке сообщили, что за последние четыре дня военные российской армии и ЧВК "Вагнер" совершили тактическое продвижение в город Соледар Донецкой области. Такие действия оккупантов, скорее всего, являются попыткой охватить Бахмут с севера и нарушить украинские линии связи;

– Маляр накануне отметила, что 10 января под Соледаром враг терпит колоссальные потери, но продолжает массово идти в атаку, пытаясь пробить фронт обороны. Подступы к нашим позициям просто усеяны телами ликвидированных бойцов противника.

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