Оккупанты проводят ротации в районе Волчанска на Харьковщине и имеют продвижение в Донецкой области: анализ ISW

Российская оккупационная армия продолжает наступать на разных участках фронта в попытке прорвать оборону украинских войск. В Харьковской области вражеские войска наиболее активны в Волчанске.

Видео дня

В Донецкой области захватчики атакуют вдоль всей линии фронта. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

На Харьковщине боевые действия продолжаются в районе Глубокого и Липцов, а также в районе Волчанска и Тихого. Пропагандисты РФ утверждают, что украинские войска недавно потеряли позиции в Волчанске, но подтвержденных изменений на линии фронта не было.

В ISW отметили, что в Волчанске путинские захватчики проводят эвакуации и внутренние ротации на передовых позициях. Сообщается, что подразделения российской 83-й воздушно-десантной бригады действуют на севере Харьковской области.

На Донбассе враг совершает десятки штурмовых действий за сутки в попытке прорвать оборону ВСУ. На Северском направлении оккупанты атакуют к востоку от Северска в районе Верхнекаменского; к юго-востоку от Северска в районе Ивано-Дарьевки, Выемки и Спорного; и к югу от Северска в районе Переездного.

Также войска РФ продолжили наступательные операции в районе Часового Яра, но никаких подтвержденных изменений на линии фронта не было. Российские войска совершали наступательные операции в районе микрорайонов Новый и Жовтневый в восточной части Часового Яра, к северу от города в направлении Григоровки, к востоку в районе Ивановского и к юго-востоку от Часового Яра в районе Клищиевки и Андреевки.

Напомним, войска государства-агрессора России в ночь на 3 августа атаковали Винницкую область ударными дронами-камикадзе Shahed-136. В регионе зафиксировано попадание в объект инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что 2 августа в Одессе прогремели взрывы во время воздушной тревоги. Террористическая армия РФ направила на город баллистику из временно оккупированного Крыма.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!