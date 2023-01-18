Оккупанты пытались наступать на трех направлениях, украинские защитники сбили вражеские вертолет Ка-52 и БПЛА-разведчик ''Мерлин-ВР'' – Генштаб

Российские оккупационные войска продолжают наступать на Бахмутском направлении и безуспешно пытаются продвинуться на Авдеевском и Лиманском , а также на Запорожье. На ряде направлений захватчики сконцентрировались на обороне.

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В то же время враг продолжает нести потери: украинские воины 18 января сбили вражеский вертолет Ка-52 и экспериментальный разведывательный дрон "Мерлин-ВР", попали по пункту управления армии РФ и нанесли удары по 14 районам сосредоточения врага. Об этом идет речь в традиционной вечерней оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

"Наши защитники сбили вражеский вертолет Ка-52 и экспериментальный российский разведывательный БПЛА "Мерлин-ВР", – отметили в ГШ ВСУ.

Там также рассказали, что за сутки авиация Сил обороны нанесла 13 ударов по районам сосредоточения врага и 3 – по позициям его зенитно-ракетных комплексов, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 1 пункт управления, 1 район сосредоточения живой силы оккупантов и 1 станцию радиоэлектронной борьбы.

Также в Генштабе обозначили общую ситуацию на фронтах в Украине в течение нынешних суток.

"Противник не отказывается от своих намерений захватить Донецкую область в пределах административных границ. Основные усилия сосредотачивают на ведении наступления на Бахмутском направлении. Ведет безуспешные наступательные действия на Авдеевском направлении. Кроме того, пытается улучшить тактическое положение на Лиманском направлении. На Запорожском направлении проводил безуспешное. действия в районах населенных пунктов Орехов и Гуляйполе. На Купянском, Новопавловском и Херсонском направлениях враг обороняется", – отмечается в сводке.

В течение суток противник нанес 22 авиационных удара и произвел более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Остается высокой угрозой российских авиационных и ракетных ударов по всей территории нашего государства.

По отдельным направлениям ситуация сегодня складывалась следующим образом:

– на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка без существенных изменений, наступательных группировок противника не обнаружено. На территории Республики Беларусь продолжаются совместные учения воздушно-космических сил Российской Федерации и военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны Республики Беларусь. Отрабатываются практические задачи по взаимодействию воздушного и сухопутного компонентов в наступательных операциях.

Минометным и артиллерийским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Ровно и Новодмитровка Сумской области и Бударки, Землянки, Гатище, Волчанск, Терновая, Чугуновка, Новомлынск и Двуречная в Харьковской области.

– на Купянском направлении противник обстрелял районы Петропавловки, Кисловки, Ивановки, Крахмального, Синковки, Берестового и Табаевки Харьковской области и Стельмаховки в Луганской области.

– на Лиманском направлении под огненное поражение попали Дружелюбовка в Харьковской области и Новоегоровка, Невское, Краснопоповка и Диброва Луганской области.

– на Бахмутском направлении под обстрелы врага попали районы 13 населенных пунктов. Среди них - Верхнекаменное, Белогоровка, Веселое, Соледар, Красная Гора, Бахмут, Клещеевка, Курдюмовка и Дружба Донецкой области.

– на Авдеевском направлении обстреляны Авдеевка, Водяное, Невельское, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

– на Новопавловском направлении под огонь врага попали Большая Новоселка, Золотая Нива и Угледар Донецкой области.

– на Запорожском направлении от артиллерийского огня пострадали более 15 населенных пунктов, в частности, Времовка и Новополь на Донечине и Орехов, Полтавка, Малиновка, Гуляйполе, Малая Токмачка, Степное, Каменское и Плавни Запорожской области.

– на Херсонском направлении обстрелам из реактивных систем залпового огня и ствольной артиллерии, в частности, подверглись районы населенных пунктов Антоновка, Берегово, Веселое, Федоровка, Львово и Херсон. Там в который раз пострадали мирные жители.

Между тем, на оккупированных территориях Украины захватчики продолжают издеваться над людьми и занимаются мародерством.

По данным Генштаба, в населенных пунктах Горностаевка, Каиры, Братолюбовка и Нижние Серогозы Херсонской области оккупанты, передвигаясь группами по 10-15 человек, обыскивают пустующие дома местных жителей и выносят всю бытовую технику и мебель.

Напомним, 17 января ВСУ ликвидировали за сутки 820 оккупантов. Общие безвозвратные потери врага в живой силе к утру 18 января достигли 117 770 российских захватчиков.

Также украинские воины накануне сбили российский самолет Су-25 и уничтожили 9 вражеских танков, Россия понесла потери и в другой технике.