Оккупанты пытались пересечь канал Северский Донец-Донбасс в районе Часова Яра, атаки не прекращаются – ISW

Российские войска 18 июля продвинулись в районе Часова Яра Донецкой области. Оны попытались прорвать украинскую оборону и пересечь канал Северский Донец­-Донбасс.

Подтвержденных изменений на этой линии фронта Краматорского направления у врага не было, но атаки не прекращяются. Об этом говорится в сводке Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

Украинский военный обозреватель Константин Машовец перечислил вражеские формирования, который действую в районе Часова Яра.

По его словам, это подразделения российской 98-й воздушно-десантной дивизии (ВДВ), 200-й мотострелковой бригады (14-й армейский корпус, Ленинградского военного округа), 11-й бригады ВДВ и 102-го мотострелкового полка (150-й мотострелковый полк) стрелковой дивизия 8-й общевойсковой армии Южного военного округа.

"Они продвинулись к каналу Северский Донец-Донбасс в пределах восточной Калиновки (севернее Часова Яра) и атаковали в направлении пересечения канала и трассы Т-0504 к юго-востоку от города", – пишут в ISW.

Российские блогеры сами признали, что ВС РФ безуспешно пытаются форсировать канал Северский Донец-Донбасс в районе Часова Яра. При этом Машовец предположил, что оккупанты могут пересечь его к югу от Калиновки или к югу от захваченного микрорайона Новый (или "Канал") в восточной части города, где канал течет под землей.

Он заявил, что части 3-го российского АК безуспешно атаковали украинские позиции вблизи железнодорожной линии Клещиевка – Андриевка (обе к юго-востоку от Часова Яра).

Пропагандисты же утверждают, что российские войска продвинулись в пределах Калиновки и в лесной зоне к юго-западу от Клещиевки. Они также продолжали наступление к северу от Часова Яра в направлении Новомарково, в районе самого города и к востоку от него возле Ивановского.

Сообщается, что в районе Григоровки (к северо-востоку от Часова Яра) действуют подразделения 7-й российской мотострелковой бригады (2-й АК "ЛНР").

Как сообщал OBOZ.UA, в сети показали разрушенный войсками РФ микрорайон "Канал" (Новый) в городе Часов Яр на Донетчине. Теперь он напоминает свой районный центр – Бахмут, расположенный менее чем в десяти километрах от него.

