Оккупанты пытались прорвать оборону ВСУ на Новопавловском направлении, за сутки на фронте произошло 104 боевых столкновения - Генштаб

Оккупационная армия РФ продолжает наступать на разных направлениях в попытке прорвать оборону украинские войска. В течение суток на фронте произошло 104 боевых столкновения.

Самые активные боевые действия продолжаются на Новопавловском, Авдеевском и Бахмутском направлениях. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ на утро 25 апреля.

За прошедшие сутки путинские войска нанесли 13 ракетных и 56 авиационных ударов, совершили 105 обстрелов из РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак среди гражданского населения есть погибшие и раненные. Разрушены и повреждены ряд многоэтажек и другие объекты гражданской инфраструктуры.

Под авиационными ударами были населенные пункты Веселое, Белый Колодец, Волчанск, Кирилловка Харьковской области; Серебрянское лесничество, Белогоровка Луганской области; Ивановское, Часов Яр, Белая Гора, Андреевка, Евгеньевка, Очеретино, Бердичи, Семеновка, Калиново, Волчье, Александрополь, Архангельское, Красногоровка, Константиновка, Старомайорское, Урожайное Донецкой области; Роботино Запорожской области; Берислав, Ольговка, Крынки Херсонской области.

Под артиллерийским огнем было более 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения перекидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы.

На Купянском направлении нашими воинами отражена 1 атака в районе населенного пункта Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении враг 19 раз атаковал позиции наших защитников в районах Серебрянского лесничества, Невского Луганской области; Тернов и Торского Донецкой области.

На Бахмутском направлении нашими воинами отражены 25 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменное, Выемка, Новый, Ивановское, Клещиевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 27 атак в районах населенных пунктов Очеретино, Соловьево, Новокалиново, Бердичи и Нетайлово Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Новомихайловка, Урожайное Донецкой области, где враг 21 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении враг 1 раз атаковал позиции наших защитников в районе Старомайорского Донецкой области.

На Херсонском направлении противник не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. За прошедшие сутки враг совершил 4 безуспешные атаки позиций наших войск.

В то же время, наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого столкновения.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава противника. Также, силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59 и 3 разведывательных БПЛА противника. Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по району сосредоточения личного состава противника.

Напомним, несколько дней назад украинские военные поразили РЛС и пункт боевого управления ЗРК С-300, развернутых на боевой позиции в Луганской области. Успешный удар по вражеской ПВО был совершен двумя ракетами из РСЗО HIMARS. Засечь их приближение оккупантам не удалось – их подвел ЗРПК "Панцирь".

Ранее сообщалось, что Силы обороны Украины за сутки 24 апреля уничтожили 127 единиц военной техники и вооружения армии РФ. В боях воины ликвидировали и ранили по меньшей мере 1040 российских оккупантов.

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