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Оккупанты пытались прорвать оборону ВСУ на Новопавловском направлении, за сутки на фронте произошло 104 боевых столкновения - Генштаб

Алексей Лютиков
War
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Оккупанты пытались прорвать оборону ВСУ на Новопавловском направлении, за сутки на фронте произошло 104 боевых столкновения - Генштаб

Оккупационная армия РФ продолжает наступать на разных направлениях в попытке прорвать оборону украинские войска. В течение суток на фронте произошло 104 боевых столкновения.

Самые активные боевые действия продолжаются на Новопавловском, Авдеевском и Бахмутском направлениях. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ на утро 25 апреля.

За прошедшие сутки путинские войска нанесли 13 ракетных и 56 авиационных ударов, совершили 105 обстрелов из РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак среди гражданского населения есть погибшие и раненные. Разрушены и повреждены ряд многоэтажек и другие объекты гражданской инфраструктуры.

Под авиационными ударами были населенные пункты Веселое, Белый Колодец, Волчанск, Кирилловка Харьковской области; Серебрянское лесничество, Белогоровка Луганской области; Ивановское, Часов Яр, Белая Гора, Андреевка, Евгеньевка, Очеретино, Бердичи, Семеновка, Калиново, Волчье, Александрополь, Архангельское, Красногоровка, Константиновка, Старомайорское, Урожайное Донецкой области; Роботино Запорожской области; Берислав, Ольговка, Крынки Херсонской области.

Под артиллерийским огнем было более 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения перекидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы.

На Купянском направлении нашими воинами отражена 1 атака в районе населенного пункта Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении враг 19 раз атаковал позиции наших защитников в районах Серебрянского лесничества, Невского Луганской области; Тернов и Торского Донецкой области.

На Бахмутском направлении нашими воинами отражены 25 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменное, Выемка, Новый, Ивановское, Клещиевка Донецкой области.

Оккупанты пытались прорвать оборону ВСУ на Новопавловском направлении, за сутки на фронте произошло 104 боевых столкновения - Генштаб

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 27 атак в районах населенных пунктов Очеретино, Соловьево, Новокалиново, Бердичи и Нетайлово Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Новомихайловка, Урожайное Донецкой области, где враг 21 раз пытался прорвать оборону наших войск.

Оккупанты пытались прорвать оборону ВСУ на Новопавловском направлении, за сутки на фронте произошло 104 боевых столкновения - Генштаб

На Ореховском направлении враг 1 раз атаковал позиции наших защитников в районе Старомайорского Донецкой области.

На Херсонском направлении противник не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. За прошедшие сутки враг совершил 4 безуспешные атаки позиций наших войск.

Оккупанты пытались прорвать оборону ВСУ на Новопавловском направлении, за сутки на фронте произошло 104 боевых столкновения - Генштаб

В то же время, наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого столкновения.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава противника. Также, силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59 и 3 разведывательных БПЛА противника. Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по району сосредоточения личного состава противника.

Напомним, несколько дней назад украинские военные поразили РЛС и пункт боевого управления ЗРК С-300, развернутых на боевой позиции в Луганской области. Успешный удар по вражеской ПВО был совершен двумя ракетами из РСЗО HIMARS. Засечь их приближение оккупантам не удалось – их подвел ЗРПК "Панцирь".

Ранее сообщалось, что Силы обороны Украины за сутки 24 апреля уничтожили 127 единиц военной техники и вооружения армии РФ. В боях воины ликвидировали и ранили по меньшей мере 1040 российских оккупантов.

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