Оккупанты пытались прорвать оборону ВСУ в Донецкой области, на фронте произошло 96 боевых столкновений – Генштаб

Российская оккупационная армия продолжает атаковать на разных участках фронта в попытке прорвать оборону ВСУ. В течение 26 февраля произошло 96 боевых столкновений.

Всего войска РФ нанесли 6 ракетных и 92 авиационных удара, совершили 110 обстрелов из РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ на утро 27 февраля.

В ночь на 26 февраля захватчики в очередной раз атаковали Украину, применив дроны типа Shahed-136/131. По информации командования Воздушных сил ВСУ, враг запустил 13 БПЛА – 11 из них были уничтожены.

Под авиационными ударами были населенные пункты Ямное, Новая Сечь Сумской области; Великий Бурлук, Федоровка, Синьковка Харьковской области; Терны, Переездное, Часов Яр, Предтечино, Торецк, Нью-Йорк, Очеретино, Новоселовка Первая, Семеновка, Уманское, Нетайлово Первомайское, Новомихайловка, Константиновка, Урожайное, Старомайорское; Левадное, Орехов, Новоселовка, Любимовка Запорожской области. Под артиллерийским огнем было более 120 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения перекидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" на Купянском направлении силы обороны отразили 2 атаки противника в районах населенных пунктов Ивановка, Табаевка, и еще 20 атак противника в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими воинами отражены 6 вражеских атак в районе населенного пункта Терны Донецкой области.

На Бахмутском направлении, силами обороны отражены 9 атак противника в районах населенных пунктов Ивановское и Клищиевка Донецкой области.

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" на Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 19 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Северное, Первомайское, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать оккупантов в районе Новомихайловки Донецкой области, где враг 25 раз пытался прорвать оборону наших войск. Кроме того, нашими защитниками отражены 8 атак противника в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Победа Донецкой области.

На Новопавловском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Запорожском направлении силами обороны отражены 6 атак противника в районе населенного пункта Роботино Запорожской области.

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны продолжают удержание позиций и отражение штурмов оккупационных войск. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. За прошедшие сутки противник совершил 2 безуспешных штурма позиций наших войск на левобережье Днепра.

В то же время, наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

За прошедшие сутки авиация сил обороны нанесла удары по 9 районам сосредоточения личного состава противника. Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 2 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 пункту управления, 1 наземной станции управления БПЛА противника.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сейчас разрабатывает два варианта плана дальнейших действий нашей армии на фронте. Какой из них будет воплощаться в жизнь, будет зависеть от того, получит ли наше государство помощь от Соединенных Штатов Америки.

Ранее сообщалось, что Россия готовит новое наступление на украинском фронте, которое начнется в конце мая или летом 2024 года. Однако ВСУ могут пресечь усилия агрессора, если у них будет достаточно ресурсов – как для обороны, так и для собственных штурмовых действий.

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