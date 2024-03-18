Оккупанты пытались прорвать украинскую оборону в Донецкой области, но получили отпор от ВСУ: Генштаб рассказал о ситуации. Карта

Российская оккупационная армия продолжает интенсивно атаковать на востоке Украины в попытке прорвать оборону ВСУ. Только за прошедшие сутки на фронте произошло 72 боевых столкновения.

Самые активные боевые действия продолжаются на Новопавловском и Авдеевском направлениях. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ на утро 18 марта.

В течение суток войска РФ нанесли 14 ракетных и 75 авиационных ударов, совершили 95 обстрелов из РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак среди гражданского населения есть погибшие и раненные.

Также российские 17 марта оккупанты атаковали Украину, применив 22 дрона типа Shahed. Силами и средствами противовоздушной обороны Украины 17 этих ударных БПЛА были уничтожены.

Под авиационными ударами были населенные пункты Лукашевка Черниговской области; Великая Писаревка, Поповка, Александровка, Луговка Сумской области и областной центр; Волчанск, Гоптовка, Басово Харьковской области; Нетайлово, Новоселовка Первая, Шахтерское, Макаровка, Старомайорское Донецкой области, Роботино Запорожской области. Под артиллерийским огнем было около 140 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения перекидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

На Купянском направлении враг совершил два безуспешных штурма позиций Сил обороны в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими воинами отбиты 3 атаки противника в районе населенного пункта Роздоловка Донецкой области, где враг пытался прорвать оборону наших войск.

На Бахмутском направлении нашими защитниками отражены 8 атак противника в районах населенных пунктов Ивановское и Клищиевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 13 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Тоненькое, Первомайское, Орловка, Александрополь и Невельское Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Новомихайловк и и Победы Донецкой области, где враг при поддержке авиации 36 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении враг 7 раз атаковал позиции наших защитников в районах Роботиного и северо-западнее Вербового Запорожской области.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. За прошедшие сутки осуществлено 3 штурма позиций наших войск.

В то же время наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Авиация Сил обороны нанесла удары по 6 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 3 районам сосредоточения личного состава противника.

Напомним, в Николаеве 17 марта прогремели взрывы. В это время для ряда регионов Украины была объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения врагом баллистических вооружений. Ранения получили по меньшей мере 9 человек, еще один человек погиб.

Ранее сообщалось, что оккупационные войска России ночью в 18 марта нанесли циничный ракетный удар по пожарной части в Харьковской области. В результате действий военных преступников пострадал спасатель.

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