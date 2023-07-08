Оккупанты пытались прорваться в районе Благодатного в Донецкой области, но получили отпор от ВСУ: в Генштабе рассказали о ситуации. Карта

За прошедшие сутки российские оккупационные войска безуспешно пытались прорваться в районе Благодатного Донецкой области. Всего на фронте произошло 36 боевых столкновений, преимущественно на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

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Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ в Facebook 8 июля. Там заметили, что начались 500-е сутки широкомасштабной войны, развязанной Россией против Украины – за все это время не было ни дня, чтобы государство-террорист не совершило военных преступлений против нашего государства.

Российские обстрелы и ситуация на фронте

Ночью РФ нанесла очередной удар иранскими ударными БпЛА типа "Shahed" по Украине. Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется.

За прошедшие сутки российские оккупационные войска также атаковали территорию Украины иранскими ударными дронами "Shahed". 12 из 18 этих БПЛА были уничтожены.

Также враг ударил ракетами по территории одного из инфраструктурных объектов Запорожья. Также зафиксированы 53 авиационных удара и около 60 обстрелов с РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам. К сожалению, разрушена инфраструктура, пострадали мирные люди.

На Северском и Слобожанском направлениях противник в течение суток нанес авиационный удар в районе Ольшаной Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов, в частности Поповки Черниговской области; Краснополья Сумской области и Окипа, Нескучного, Волчанска, Бударок и Рубленого в Харьковской области.

На Купянском направлении противник пытался наступать в районах Новоселовского и Стельмаховки Луганской области. Наши воины стойко держат оборону, отразили все атаки врага. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Колодязное, Новомлинск, Двуречная, Западное, Масютовка, Купянск и Кисловка Харьковской области.

На Лиманском направлении в течение суток противник противник вел штурмовые действия и пытался вытеснить наши войска с занимаемых позиций в районе северо-западнее Берестового Луганской области, успеха не имел. Нанес авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области и Спорного Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, в частности Невское, Белогоровка Луганской области и Веселое, Раздолевка – Донецкой.

На Бахмутском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника наши защитники успешно отбили все вражеские атаки в районе населенного пункта Берховка Донецкой области. В то же время противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Богдановка, Клищиевка, Александро-Шультино, Белая Гора, Курдюмовка и Северное. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 20 населенных пунктов, среди которых Васюковка, Богдановка, Ивановское, Клищиевка, Александро-Шультино, Белая Гора и Дилиевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг при поддержке авиации совершил безуспешные наступательные действия в районах Новокалинового, Авдеевки и Невельского. В то же время, зафиксированы артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов, в частности это Керамик, Желаное, Авдеевка, Северное, Карловка, Первомайское и Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении, под вражеским огнем артиллерии, наши защитники отразили все атаки в районе города Марьинка. Противник нанес авиационный удар возле Красногоровки Донецкой области. Совершил обстрелы населенных пунктов Красногоровка, Марьинка и Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в Благодатном районе Донецкой области. Нанес авиационный удар возле Великой Новоселки. Совершил обстрелы более 15 населенных пунктов, в том числе Новомихайловки, Елизаветовки, Богоявленки, Угледара, Золотой Нивы и Северного Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на предотвращении дальнейшего продвижения наших войск. Совершил артиллерийские обстрелы более 30 населенных пунктов, в том числе Новодаровки, Левадного, Малиновки, Гуляйполя, Железнодорожного, Запорожской области; Львового, Токаревки, Антоновки, Велетенского, Кизомиса Херсонской области и города Херсон. В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Потери России в войне

Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава противника, 4 – по зенитно-ракетным комплексам и 1 – по пункту управления врага. Также нашими защитниками были уничтожены 2 разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили 2 пункта управления, состав боеприпасов, 8 артиллерийских средств на огневых позициях, 2 средства ПВО и 2 станции радиоэлектронной борьбы противника.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– ночью 8 июля россияне атаковали Кривой Рог беспилотниками, под ударом оказалось сельскохозяйственное предприятие. Там загорелись сразу два пожара, есть разрушение складских помещений, оборудования и техники;

– накануне Силы обороны Украины добились тактических успехов в районе Бахмута. В частности, они продвинулись в районе Ягодного и Клещиевки, теснили русские войска к северу и югу от Бахмута.

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