Оккупанты пытались прорваться в районе Волчанска, а на Курщине сбросили десятки КАБов: Генштаб рассказал о ситуации. Карта

На фронте за прошедшие сутки произошло 139 боевых столкновений, защитники Украины не дали врагу продвинуться в Волчанске на Харьковщине и отбили более полусотни штурмов на Покровском направлении. Ракетные войска и артиллерия поразили восемь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, средство ПВО, шесть ракетных средств ракетных и артиллерийских подразделений, пять их средств РЕБ/РЛС агрессора.

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О ситуации на фронте рассказал Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке 18 февраля. По уточненной информации, вчера войска РФ нанесли по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 71 авиационный (99 КАБ) и один ракетный удар (две ракеты), привлекли для поражения 2923 дрона-камикадзе.

Также оккупанты совершили около 5000 артиллерийских обстрелов, из них 93 – из реактивных систем залпового огня. Из авиации военные преступники били в районах населенных пунктов Ветеринарное, Охримовка Харьковской области; Константиновка, Покровск, Алексеевка, Константинополь, Богатырь, Иванополье, Днепроэнергия – Донецкой; Гуляйполе на Запорожье.

На Харьковском направлении войска РФ дважды тщетно пытались продвинуться в районе Волчанска.

На Купянском направлении произошло десять атак российской армии. Силы обороны отражали штурмовые действия врага неподалеку населенных пунктов Тополи, Петропавловка, Глушковка, Загрызово и в направлении Новоосиново.

На Лиманском направлении захватчики атаковали шесть раз, пытались продвинуться вперед вблизи Заречного и Ямполевки.

На Северском направлении ВСУ отразили атаку оккупантов в районе Белогоровки.

На Краматорском направлении враг совершил шесть атак на позиции наших войск в районе Часова Яра.

За прошедшие сутки на Торецком направлении враг пять раз атаковал украинские подразделения возле Торецка.

На Покровском направлении защитники остановили 55 штурмовых действий агрессора в районах Миролюбовки, Елизаветовки, Луча, Лисовки, Новоукраинки, Песчаного, Котлино, Удачного, Успеновки, Надеевки, Ясенова, Улаков, Андреевки и Дачного.

На Новопавловском направлении ВСУ отразили 23 атаки захватчиков в районе Новоселки, Ровнополя, Нового Комара и в направлениях Константинополя и Бурлацкого.

На Ореховском направлении защитники отразили две вражеские атаки в районах Щербаков и Нестерянки.

В Курской области РФ украинские воины отразили 13 атак российской армии, которая нанесла 27 авиационных ударов, применив 30 КАБов, и совершила 573 обстрела, 11 из которых – из РСЗО.

На остальных направлениях фронта войска РФ активных наступательных действий не проводили. На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

Как сообщал OBOZ.UA, аналитики Института изучения войны отметили, что за последние сутки войскам РФ удалось продвинуться на Донетчине – в районе Торецка, Покровска, Курахово и Великой Новоселки. В то же время враг получил отпор на других направлениях фронта.

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