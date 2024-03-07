Оккупанты пытались штурмовать позиции житомирских десантников, но поплатились: в Генштабе показали бой. Видео

Украинские защитники продолжают ликвидировать российских захватчиков на поле боя. Так, недавно двое оккупантов пытались штурмовать позиции житомирских десантников, однако те сразу показали захватчикам, что им не место на украинской земле.

Соответствующее видео было опубликовано в Telegram-канале Генерального штаба ВСУ. Это короткое сражение стало последним для солдат РФ.

Как только вражеская пехота приблизилась к позициям наших защитников, они моментально нанесли удар по ним. По врагу отработали воины 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады ДШВ ВС Украины.

Напомним, что Силы обороны Украины за прошедшие сутки боев на фронте ликвидировали или ранили по меньшей мере 1160 военнослужащих российской армии. Поэтому общие потери личного состава войск страны-агрессора составляют 421 430.

Ранее сообщалось, что российская оккупационная армия привлекла множество сил для наступления на Бахмутском направлении. Враг продолжает оказывать давление на позиции ВСУ сразу в районе нескольких населенных пунктов.

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