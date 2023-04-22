Оккупанты пытались спастись бегством: ВСУ устроили захватчикам зрелищную 'бавовну'. Видео

Украинские защитники продолжают без устали уничтожать российских оккупантов на украинской земле. Вражеский танк пытался спастись бегством, однако ВСУ устроили захватчикам зрелищную "бавовну".

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Эффектную работу проделали бойцы 59-й отдельной мотопехотной бригады СВ ВСУ. Зрелищное видео опубликовано на YouTube-канале бригады (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Российские вояки еще до конца не поняли, что никогда не смогут передвигаться по украинской земле свободно и спокойно. То ли в чистом поле, то ли в закутках – карающая десница ВСУ достанет их везде", – отметили военные.

Напомним: по данным ОК "Юг", благодаря успешной деятельности украинских ракетно-артиллерийских подразделений в течение последних суток, удалось нанести значительные потери врагу. Количество подтвержденных потерь включает:

– 31 солдат российской армии;

– 4 дрона-разведчика;

– одну минометную установку;

– артиллерийскую установку;

– ЗРК "Оса";

– две пусковые установки, радиолокационную станцию и РПН до С-300;

– зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь";

– более 10 единиц неизвестной техники.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– украинские пограничники вместе с другими подразделениями Сил обороны в Донецкой области остановили три штурма захватчиков, нанеся им потери. Одна из атак была отбита в Бахмуте, за который продолжаются ожесточенные бои;

– по данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки оккупанты потеряли в войне против Украины еще 680 солдат. Также на фронте уничтожены 4 танка, 4 бронемашины и 5 артиллерийских систем противника.

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