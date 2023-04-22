Оккупанты пытались спастись бегством: ВСУ устроили захватчикам зрелищную "бавовну". Видео
Украинские защитники продолжают без устали уничтожать российских оккупантов на украинской земле. Вражеский танк пытался спастись бегством, однако ВСУ устроили захватчикам зрелищную "бавовну".
Эффектную работу проделали бойцы 59-й отдельной мотопехотной бригады СВ ВСУ. Зрелищное видео опубликовано на YouTube-канале бригады (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).
"Российские вояки еще до конца не поняли, что никогда не смогут передвигаться по украинской земле свободно и спокойно. То ли в чистом поле, то ли в закутках – карающая десница ВСУ достанет их везде", – отметили военные.
Напомним: по данным ОК "Юг", благодаря успешной деятельности украинских ракетно-артиллерийских подразделений в течение последних суток, удалось нанести значительные потери врагу. Количество подтвержденных потерь включает:
– 31 солдат российской армии;
– 4 дрона-разведчика;
– одну минометную установку;
– артиллерийскую установку;
– ЗРК "Оса";
– две пусковые установки, радиолокационную станцию и РПН до С-300;
– зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь";
– более 10 единиц неизвестной техники.
Как сообщал OBOZREVATEL:
– украинские пограничники вместе с другими подразделениями Сил обороны в Донецкой области остановили три штурма захватчиков, нанеся им потери. Одна из атак была отбита в Бахмуте, за который продолжаются ожесточенные бои;
– по данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки оккупанты потеряли в войне против Украины еще 680 солдат. Также на фронте уничтожены 4 танка, 4 бронемашины и 5 артиллерийских систем противника.
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