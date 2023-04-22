ВСУ уничтожили на юге два наблюдательных пункта окупантов и уничтожили вражескую технику: озвучены цифры

Вооруженные Силы Украины продолжают уничтожать и обессиливать оккупационную армию на территории нашего государства. Да, обстановка на юге Украины остается сложной, однако наши защитники продолжают качественно выполнять свои боевые задачи.

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О потерях врага по состоянию на утро 22 апреля сообщило Оперативное командование "Юг". Как рассказывают Силы обороны юга, за прошедшие сутки кафиры использовали авиацию для обстрелов авиационными бомбами мирных населенных пунктов на правобережье.

В частности, трижды были зафиксированы удары по Херсонскому и Бериславскому районам, в результате которых пострадала рекреационная зона и портовая инфраструктура.

Кроме того, за прошедшие сутки была зарегистрирована повышенная активность вражеских атак с использованием разведывательных дронов, совершавших приступы разрывными гранатами. Оккупанты с левобережья совершили 7 таких атак на мирных жителей Антоновки и Берислава, но, к счастью, жертвы избежаны.

В течение последних суток, враг совершил около 60 артиллерийских обстрелов, повлекших гибель одного гражданского лица, ранения еще одного, а также повреждения жилых домов и частных автомобилей. Однако эта ночь была сравнительно спокойной для правобережья. Жителям Антоновки и Берислава все же приходилось спускаться в укрытие, были повреждены лишь несколько частных домов, без жертв среди мирных жителей. Чего не скажешь о подразделениях окупантов на левом берегу.

Благодаря успешной деятельности украинских ракетно-артиллерийских подразделений в течение последних суток, удалось нанести значительные потери врагу. Количество подтвержденных потерь включает:

31 воина русской армии;

4 дроны-разведчики;

одну минометную установку;

артиллерийскую установку;

ЗРК "Оса";

две пусковые установки, радиолокационную станцию и РПН до С-300;

зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь";

более 10 единиц неизвестной техники.

Кроме того, как сообщает оперативное командование "Юг", было ликвидировано два наблюдательных пункта противника и еще один полевой пункт обеспечения боевых действий.

Ранее сообщалось, что украинская авиация качественно отработала по позициям российских оккупационных войск в Херсонской области. Были нанесены два удара по районам сосредоточения живой силы и техники противника в Каховском районе.

Как сообщал OBOZREVATEL армия кафиров за время полномасштабной войны потеряла более 10 тыс. единиц техники. В частности, Россия потеряла 2/3 танка и почти половину БМП, с которыми начинала вторжение в Украину.

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