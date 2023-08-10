Оккупанты пытались восстановить утраченное положение в районе Старомайорского, ВСУ отбили все атаки – Генштаб

Российская оккупационная армия пытается восстановить утраченные позиции на фронте, однако получает отпор Вооруженных сил Украины и отступает. За прошедшие сутки произошло 30 боевых столкновений. Также враг продолжает ракетный террор мирного населения и атакует гражданскую инфраструктуру.

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В течение 9 августа войска РФ нанесли 3 ракетных и 50 авиационных ударов, совершили 59 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ и населенным пунктам. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ на утро 10 августа.

В результате российских террористических атак среди гражданского населения есть погибшие и раненные. Разрушения получили жилые дома и другая гражданская инфраструктура. Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 40 населенных пунктов, в частности, Хреновка, Семеновка, Бучки, Ясна Поляна Черниговской области; Зноб-Новгородское, Бунякино, Волфино, Степок, Великая Писаревка Сумской области и Красная Заря, Малые Проходы, Гатище, Варваровка, Рубленое и Отрадное в Харьковской области.

На Купянском направлении наши защитники успешно отбили атаки российских войск в районе севернее Синьковки и северо-восточнее Ивановки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Двуречная, Масютовка, Петропавловка, Кучеривка, Кисловка Харьковской области.

На Лиманском направлении противник нанес авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области, Спорного и Веселого Донецкой области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись населенные пункты Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменное, Спорное, Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши воины стойко держат оборону, успешно отразили атаки противника в окрестностях Клещиевки и северо-восточнее Дружбы Донецкой области. Противник нанес авиационный удар в районах Клещиевки. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Малиновка, Марково, Бахмут, Ивановское, Белая Гора и Плещеевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника наши защитники успешно отразили атаки российских войск в районе Авдеевки и юго-восточнее Северного Донецкой области. Враг нанес авиационный удар в районе Авдеевки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись Авдеевка, Карловка, Первомайское, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки Донецкой области. Враг нанес авиационный удар в районе Красногоровки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Парасковеевка и Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районе Старомайорского Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах Благодатное, Старомайорское Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись Угледар, Отрадное, Великая Новоселка, Благодатное, Сторожевое, Старомайорское Донецкой области.

На Запорожском направлении враг совершил безуспешные наступательные действия в районе южнее Новоданиловки Запорожской области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Темировка, Красное, Белогорье, Щербаки, Степное, Новоалександровка Запорожской области и Никополь Днепропетровской области.

На Херсонском направлении противник нанес авиационный удар в районе Козацкого Херсонской области. Артиллерийским обстрелам врага подверглись более 25 населенных пунктов, среди них Михайловка, Красный Маяк, Ольговка, Приднепровское, Береговое, Станислав Херсонской области и город Херсон, а также Куцуруб и Очаков Николаевской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, один по зенитно-ракетному комплексу и еще один по логистическому хабу противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили 3 пункта управления, 6 артиллерийских средств на огневых позициях, район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, склад боеприпасов, станцию радиоэлектронной борьбы и важный объект противника.

Напомним, оккупационные российские войска на востоке Украины сосредоточили усилия на Купянском направлении, пытаясь прорвать оборону украинских защитников и выйти на Купянск. Сейчас попытки врага продвигаться безуспешны, Силы обороны сдерживают атаки оккупантов.

Ранее сообщалось, что Силы обороны Украины на Таврическом направлении, охватывающем линию фронта от Херсонщины до Авдеевки, уничтожили 8 складов боеприпасов и 1 пункт управления оккупантов. Кроме того, враг потерял 244 военных, из них 93 погибшими, а также 18 единиц военной техники.

Как сообщал OBOZREVATELЮ, применение кассетных боеприпасов вместе с новой тактикой дало импульс контрнаступлению ВСУ. Такие снаряды поражают большую площадь, чем обычные артиллерийские, наносят удары по скоплениям вражеской пехоты, группам транспортных средств и другим целям, расчищая путь для наземных войск.

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