Оккупанты пытаются использовать преимущество в живой силе и технике: ВСУ дают бой и удерживают позиции – Генштаб

В Украине 4 июня произошло более 99 боевых столкновений (по состоянию на 22:30 вторника). Больше всего – на Покровском направлении (37).

Об этом в сводке сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. Ситуацию в 832-е сутки полномасштабной войны в ведомстве охарактеризовали как напряженную, но контролируемую.

Наши защитники мешают попыткам российских захватчиков продвинуться в глубину территории страны, направляют усилия на срыв выполнения оккупантами планов наступления.

"Российский агрессор пытается использовать преимущество в живой силе, технике и поддержке из воздуха. Несмотря на интенсивное вражеское давление, украинские воины дают бой врагу, удерживают оборонные рубежи и позиции", – заверили в ГШ ВСУ.

Во вторник ВС РФ совершили по Украине три ракетных удара (с применением четырех средств поражения) и 45 ударов авиацией (52 КАБа). Враг задействовал 479 дронов-камикадзе. Также агрессор произвел 2862 обстрела с использованием различных типов оружия.

На Харьковском направлении оккупанты при поддержке авиации с направления Шебекино (РФ) четырежды пытались штурмовать наши позиции в районе Волчанска. Вражеские атаки были безуспешными.

Здесь потери врага за сутки (на 22:30) – это 96 человек погибшими и ранеными. Уничтожено один танк, четыре артиллерийские системы, семь БПЛА, девять автомобилей и шесть единиц спецтехники. Также пять автомобилей и одна артсистема повреждена. Поражены 14 блиндажей и склад БК.

На Купянском направлении россияне атаковали 14 раз вблизи населенных пунктов Петропавловка, Синьковка, Стельмаховка, Новогоровка. Силы обороны отбили 11 наступательных действий противника. Ситуация напряженная. Недалеко от Степной Новоселовки, Берестового и Невского по состоянию на 22:30 еще продолжались три боестолкновения.

Враг потерял минимум 92 оккупантов ("двухсотыми" и "трехсотыми"). Уничтожено две боевые бронированные машины, автомобиль и БПЛА.

На Лиманском направлении российские армейцы дважды безуспешно атаковали украинских защитников из районов Житловки и Кременной.

Также безуспешной оказалась попытка захватчиков приблизиться к Белогоровке на Северском направлении.

На Краматорском направлении ситуация несколько напряженная. Агрессор семь раз пытался атаковать в районах Калиновки, Клещиевки, Андреевки, Часового Яра. Четыре атаки отбиты без успеха для противника. Еще три боестолкновения продолжались. Ситуация под контролем Сил обороны.

Интенсивно атаковал враг украинских защитников на Покровском направлении. Здесь в течение дня агрессор совершил 37 штурмовых действия. Наибольшая активность захватчиков в районе Очеретино, откуда враг в разных направлениях пытается вклиниться в наши боевые порядки. 27 атак Герои уже отбили, еще 10 боестолкновений продолжались.

"Ситуация сложная. Силы обороны прилагают усилия для недопущения продвижения противника в глубину нашей территории", – отметил Генштаб.

На Кураховском направлении было семь боев. ВС РФ пытаются продвинуться в районах населенных пунктов Красногоровка, Парасковеевка, Водяное. Подразделения Сил обороны отразили пять атак. Вблизи Красногоровки еще продолжались два боевых столкновения.

На Времевском направлении произошло шесть вражеских атак в районе Константиновки, Золотой Нивы, Урожайного и Старомайорского. Отражены все штурмовые действия, защитники контролируют ситуацию.

На Ореховском направлении пять попыток противника приблизиться к нашим позициям вблизи Малой Токмачки, Работино, Новоданиловки и Малых Щербаков потерпели неудачу. Потери позиций не допущены.

На Приднепровском направлении оккупанты не оставляют намерений выбить Силы обороны с позиций на левобережной части Днепра. Две попытки россиян оттеснить наших защитников от Крынок потерпели неудачу.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, российские военные преступники в течение мая этого года 76 раз атаковали Харьков. Оккупанты били авиабомбами, ракетами, беспилотниками "Шахед" и "Ланцет" – втрое больше, чем в апреле.

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