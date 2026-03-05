Украинские войска продвинулись на Гуляйпольском направлении: в ISW оценили ситуацию на фронте. Карта

Украинские войска недавно продвинулись на Гуляйпольском направлении, Опубликованные 3 марта геолокационные кадры подтверждают успехи ВСУ в западной части Гуляйполя.

В свою очередь оккупанты продолжили ограниченные наступательные операции в Запорожской области, но не продвинулись вперед. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Ситуация на Запорожье

На дополнительных геолокационных кадрах, опубликованных 4 марта, видно, как украинские военнослужащие наносят удары по российской позиции к западу от Гуляйполя после того, как, по оценке ISW, российская миссия по проникновению не изменила контроль над местностью

Русские войска атаковали возле самого Гуляйполя; к северо-западу от Гуляйполя возле Святопетровки, Риздвянки, Цветкового и Варваровки, а также в сторону Воздвижевки и Верхней Терсы.

Представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин заявил, что украинские силы контролируют Цветковое, вопреки заявлениям России, и что линия фронта находится в 12 километрах от этого населенного пункта. Также известно, что 4 марта российские войска продолжили ограниченные наступательные операции в западной части Запорожской области, но не продвинулись вперед.

Российские войска в свою очередь атаковали к северо-востоку от Орехова в направлении Гуляйпольского; к востоку от Орехова возле Мирного; и к западу от Орехова возле Степногорска и Приморского. Российский пропагандист, связанный с Кремлем, заявил, что оккупанты удерживают позиции в центре Приморского, но эти позиции пересекаются с украинскими позициями, что усложняет российскую логистику в центре населенного пункта.

В Силах обороны Юга сообщили, что украинские войска контролируют Малые Щербаки (к западу от Орехова), вопреки утверждениям России, и что линия фронта находится примерно в двух километрах от населенного пункта.

Напомним, на юге Украины линия фронта остается напряженной, однако существенных сдвигов в боевой обстановке пока не зафиксировано. Самые интенсивные боевые действия продолжаются на Гуляйпольском направлении.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что российская армия сосредоточила значительные силы сразу нескольких армий на южном направлении, пытаясь продвинуться вглубь украинской обороны. В то же время Силы обороны Украины проводят активные маневренные действия.

