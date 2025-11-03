Оккупанты пытаются обустраивать наблюдательные пункты в Покровске: военный рассказал о ситуации

Военные российской оккупационной армии пытаются закрепиться и обустроить пункты наблюдения в Покровске Донецкой области. Ситуация в городе остается довольно сложной.

Об этом заявил офицер Вооруженных сил Украины Сергей Цехоцкий в эфире "Суспільне.Студія". По его словам, наши военные уничтожают противника, и в некоторых местах россияне вынуждены даже становиться в оборону.

"Ситуация очень сложная, ее по-другому нельзя характеризовать. Враг пытается просачиваться дальше, обустроить наблюдательные пункты, пытается накапливаться. Делается очень много вещей. Враг истощается, врага уничтожают, его становится меньше", – пояснил офицер.

Покровское направление остается самым горячим

На сегодня Покровский участок фронта является одним из самых активных по количеству боевых столкновений, и кое-где оккупанты вынуждены обороняться.

"В некоторых местах они начинают занимать оборону. Не штурмовать, а именно оборону, а ситуация тяжелая, потому что застройка. Надо учитывать, что их по количеству больше, и ситуация здесь нарастает с августа 2024 года", – подчеркнул Цехоцкий.

Данные Генштаба

По информации Генерального штаба ВСУ по состоянию на 8:00 3 ноября, за прошедшие сутки на Покровском направлении украинские защитники отбили 68 попыток штурма со стороны противника в районах населенных пунктов Никаноровка, Маяк, Мирноград, Красный Лиман, Родинское, Разино, Николаевка, Новоэкономичное, Покровск, Лысовка, Звировое, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новониколаевка, Ореховое, Дачное и Филия.

Напомним, по словам штаб-сержанта 3-й категории отделения коммуникации 117-й отдельной тяжелой механизированной бригады Александра Вовка, из-за масштабных потерь на Покровском направлении Россия вывела из боевых действий 155-ю бригаду морской пехоты, которая ранее "отличилась" на Киевщине и в Сирии. Формирование заменяют менее подготовленные подразделения из 150-й дивизии.

Как ранее писал OBOZ.UA, на Покровском направлении украинские военнослужащие продолжают держать оборону и не дают врагу захватить районный центр. По состоянию на 1 ноября бойцы ГУР проводили в городе стабилизационные мероприятия.

