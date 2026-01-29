Оккупанты пытаются продвинуться на Сумщине группами по два-три человека: военный рассказал о ситуации. Видео

На Сумском направлении оккупанты пытаются продвигаться малыми группами, преимущественно в ночное время. Украинские военные сдерживают противника и не допускают закрепления захватчиков в лесных массивах.

Об этом рассказал Тимофей Гурьев с позывным "Тимон", младший сержант, инструктор группы подготовки штаба батальона беспилотных систем. По словам военнослужащего, россияне пытаются продвигаться группами численностью от двух-трех человек, иногда – до семи.

Основная активность российских подразделений приходится на ночное время. Бойцы ВСУ стремятся не допустить продвижения оккупантов к лесам. Дополнительным фактором, влияющим на работу украинских сил, являются погодные условия, из-за которых иногда невозможно использовать БПЛА.

В такие моменты, чтобы не допустить продвижения противника, украинские бойцы минируют местность.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что российские подразделения осуществили локальное проникновение в приграничное село Грабовское на Сумщине, однако дальнейшее продвижение сорвали украинские силы. Попытки атаковать позиции Сил обороны за пределами населенного пункта оказались безрезультатными. Ситуация находится под контролем пограничников и смежных подразделений.

Также напомним, что войска страны-агрессора РФ атакуют приграничье Сумщины дронами, к которым прикреплены противотанковые мины, создавая таким образом дополнительную угрозу для гражданского населения. Недавно в полицию поступило сообщение от жителя одного из приграничных сел, который обнаружил на территории своего домовладения такой беспилотный летательный аппарат.

