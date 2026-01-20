Войска страны-агрессора РФ атакуют приграничье Сумщины дронами, к которым прикреплены противотанковые мины, создавая таким образом дополнительную угрозу для гражданского населения. Недавно в полицию поступило сообщение от жителя одного из приграничных сел, который обнаружил на территории своего домовладения такой беспилотный летательный аппарат.

Об этом сообщила Национальная полиция Украины. Правоохранители, прибыв на место, установили, что беспилотник был снаряжен противотанковой миной со взрывчатым веществом массой более 6 килограммов.

В случае детонации такой боеприпас мог вызвать значительные разрушения жилого дома и привести к многочисленным жертвам.

Взрывотехники полиции изъяли опасный БПЛА с миной и уничтожили его путем контролируемого подрыва в безопасном месте.

"Ежедневно взрывотехники полиции Сумщины работают в условиях повышенной опасности, противодействуя очередным попыткам врага нанести вред мирному населению. Каждый вызов – это потенциальная угроза", – сказано в сообщении.

Правоохранители напомнили украинцам: в случае обнаружения любых подозрительных предметов категорически запрещено их касаться, перемещать или пытаться самостоятельно осматривать. Необходимо отойти на безопасное расстояние и немедленно сообщить по номеру 102.

Как сообщал OBOZ.UA, в Сумах вечером 17 января местные жители слышали громкие взрывы из-за очередного российского удара управляемыми авиабомбами и беспилотниками по пригороду. В результате были повреждены жилые дома, хозяйственные постройки и автомобили. Предварительно известно, что пострадали четыре человека.

