Оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ: Генштаб доложил о ситуации на фронте

На поле боя в Украине в течение воскресенья, 17 ноября, произошло 134 боевых столкновения воинов Сил обороны с российским оккупационным войском. Армия врага пытается прорвать оборону ВСУ, самая сложная ситуация остается на Кураховском и Покровском направлениях.

Видео дня

Об этом говорится в сводке с фронта по состоянию на 22:00, опубликованной в Telegram-канале Генерального штаба ВСУ. Силы обороны продолжают сдерживать попытки россиян продвинуться в глубь нашей территории.

На Харьковском направлении произошло десять боевых столкновений – пять атак отбито в районе Старицы, четыре возле Волчанска, одну – вблизи населенного пункта Высокая Яруга, противник успеха не имел.

На Купянском направлении враг 10 раз пытался сдвинуть наши подразделения с занимаемых позиций вблизи Кучеровки, Кругляковки и Колесниковки. Одно боеприкосновение вблизи Загрызового продолжается до сих пор.

На Лиманском направлении остановлены семь попыток врага вытеснить наших защитников с занимаемых позиций. Войска РФ пытались продвинуться в направлениях Твердохлебового, Грековки, Тернов и Чернещины.

На Северском направлении наши войска отбили одну атаку противника вблизи Верхнекаменского.

На Краматорском направлении произошло одно боевое столкновение в районе населённого пункта Белая Гора. Противник, получив жесткий отпор, отошел.

На Торецком направлении враг дважды пытался вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Торецк и Щербиновка. Обе атаки были успешно отбиты.

На Покровском направлении наибольшая активность оккупантов сохраняется в районах населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Лысовка, Крутый Яр, Юровка, Григоровка и Петровка. Всего 23 атаки украинские защитники уже отбили, еще пять боеприкосновений продолжаются.

Потери агрессора на данном направлении составили 251 человек убитыми и ранеными. Уничтожены два танка, 10 единиц мототехники. Кроме того, два танка, один БМП, один автомобиль и одна артиллерийская система были повреждены.

На Кураховском направлении в сутки произошло 35 боевых столкновений. Захватчики сохраняют высокую активность, пытаясь продвинуться в районах Новой Ильинки, Берестков, Вознесенки, Солнцевки, Зари, Максимильяновки, Дальнего, Курахового и Антоновки. Подразделения Сил обороны отразили 20 атак противника. Ситуация сложная, но контролируемая Силами обороны.

На этом направлении, по предварительным данным, потери врага безвозвратными и ранеными составили 128 человек. Также уничтожены два танка, одна БМП, две единицы автомобильной техники, два мотоцикла и один миномет противника, кроме этого повреждена одна вражеская БМП и одна артиллерийская система.

На Времивском направлении произошло четыре боеприкосновения в районах Трудового и Раздолевки. Три боестолкновения по состоянию на 22:00 продолжались.

На Ореховском направлении одна атака врага была отбита вблизи Новоандреевки.

На Приднепровском направлении Силы обороны отразили четыре атаки российских захватчиков.

В Курской области РФ украинские военные продолжают операцию. Авиация оккупантов нанесла 24 авиационных удара с применением 37 КАБ.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 17 ноября Россия нанесла массированный комбинированный удар по всем регионам Украины. Враг направил на украинские города и села около 120 ракет и 90 дронов. Силы ПВО уничтожили более 140 средств воздушного нападения врага, захватчики целились прежде всего по энергетике, есть погибшие.