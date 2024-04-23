Оккупанты пытаются прорвать украинские позиции северо-западнее Авдеевки – ISW

Российская оккупационная армия пытается осуществить широкий прорыв украинских позиций к северо-западу от Авдеевки в Донецкой области. Для осуществления своих планов враг перебросил на этот участок фронта усиленную боевую мощь дивизии, в основном состоящую из четырех бригад Центрального военного округа РФ.

Однако способность россиян воплотить свои преступные планы в жизнь будет ограничена прибытием американской и другой западной помощи на линию фронта. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Путинские захватчики перебросили на линию Бердичи-Новокалиново к северо-западу от Авдеевки дополнительные резервы. Аналитики отметили, что такие действия врага преследуют сразу несколько целей.

В первую очередь оккупанты пытаются продолжать наступление на запад от Бердичей, продвигаться в сторону Очеретино и западнее него по дороге О0544 (Керамик-Миргород). Также враг продолжает атаковать на север в сторону Новокалиново. В ISW подчеркнули, что все эти действия, вероятно, направлены на поддержку российской оперативной цели по достижению административной границы Донецкой области через Покровск.

В результате наступательных операций в этих трех районах к северу и северо-западу от Авдеевки врагу удалось создать три небольших выступа вдоль линии фронта длиной около семи километров. На данный момент каждый из этих трех выступов слишком узок, чтобы служить значимыми отправными точками для дальнейших наземных операций.

Ранее сообщалост, что в последнее время ситуация на восточном фронте стала более напряженной. Самыми горячими направлениями являются Бахмутское и Авдеевское. Однако ситуация остается под контролем Вооруженных сил Украины.

Напомним, украинские войска восстановили некоторые позиции к северо-западу и западу от Авдеевки в Донецкой области. В настоящее время Силы обороны действуют в центре Первомайского и отвоевали часть территории к северу от Бердичей.

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