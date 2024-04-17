ВСУ вернули себе некоторые позиции у Авдеевки, в районе Роботиного идут позиционные бои: анализ ISW. Карта

Украинские войска восстановили некоторые позиции к северо-западу и западу от Авдеевки в Донецкой области. В настоящее время Силы обороны действуют в центре Первомайского и отвоевали часть территории к северу от Бердичев.

Об этом сообщили аналитики американского Института изучения войны (ISW), опираясь на кадры с геолокацией за 10-15 апреля, опубликованные в сети. Они заметили, что российские источники утверждали, что оккупанты продвинулись на два километра в ширину и на 1,4 километра вглубь севернее Бердичев, однако ISW не увидели подтверждения этой информации.

По данным ISW, позиционные бои продолжаются севернее Авдеевки в районе Новокалинового и Степного; северо-западнее Авдеевки близ Очеретино, Бердичев, Семеновки, Уманского; юго-западнее Авдеевки возле Нетайлового и Первомайского.

На южном направлении ситуация тоже остается сложной. Российские войска недавно продвинулись в районе Роботино Запорожской области на фоне позиционных боев в этом районе 16 апреля. Они продолжаются, в частности, вблизи Белогорья, Роботиного и Вербового. Сообщается, что в запорожском направлении действуют подразделения 1429-го мотострелкового полка ВС РФ.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Ранее в ISW отметили, что оккупанты пытаются воспользоваться задержками западной помощи Украине, чтобы улучшить свое положение на фронте. Противник сосредотачивает свои усилия на востоке страны в попытке прорвать оборону украинских войск.

– Россияне каждый день пытаются штурмовать позиции Сил обороны Украины на Новопавловском направлении на передовой. Каждый день на этом участке фронта совершаются не менее десятка штурмовых действий, во время которых захватчики активно используют бронетехнику.

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