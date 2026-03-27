Оккупанты пытаются прорваться на Покровском направлении: военный раскрыл замысел врага. Видео

На Покровском направлении российские войска активизировали наступательные действия и пытаются закрепиться сразу на нескольких участках. Основная цель – выравнивание фронта и потенциальное формирование "котла" вокруг Покровско-Мирноградской агломерации.

В то же время украинские силы продолжают сдерживать продвижение противника. Об этом рассказал офицер оперативного планирования отдельного отряда беспилотных систем спецназа "Тайфун" с позывным Рамзан.

Сейчас ситуация на направлении остается напряженной. "Враг продвигается и пытается закрепиться на Покровске, на Гришино. Также пытается закрепиться на Родинском и ведет наступательные действия в сторону Белецкого. Враг пытается сделать перед выравниванием котел", – отметил он.

Отдельное внимание оккупанты уделяют флангам Покровско-Мирноградской агломерации. Если смотреть на карту боевых действий, Гришино и Родинское фактически формируют западный и восточный края этого участка. Именно здесь фиксируются попытки россиян продвинуться вперед, чтобы устранить "выступ" украинской обороны.

Таким образом, такая тактика является частью общей стратегии РФ – выравнивания линии фронта. Перед этим противник пытается создать локальное окружение – так называемый "котел", охватывая населенные пункты с двух сторон.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что по всей линии фронта в Украине идут ожесточенные бои. Защитники недавно продвинулись на Купянском и Александровском направлениях. На Покровском направлении продвижение имеют и Силы обороны, и оккупанты.

