Оккупанты пытаются "просачиваться" в Селидове на Донетчине, но получают отпор: в Нацгвардии рассказали о ситуации. Карта

В Донецкой области продолжается битва за Селидово. Войска страны-агрессора России пытаются с окраин "просачиваться" вглубь города.

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Спикер Национальной гвардии полковник Руслан Музычук в комментарии СМИ сообщил о ситуации. По его данным, в минувшие сутки (23 октября) противник атаковал Селидово 19 раз, применяя значительное количество пехоты.

Воины НГУ обезвредили 118 оккупантов (из них 52 стали "двухсотыми"). Также уничтожено один танк, пять единиц бронетехники, девять авто, два склада БК и одну станцию РЭБ.

"Враг пытается говорить о контроле над районами города. Но наши подразделения проводят работу, чтобы контролировать и уничтожать пехоту, которая пытается просачиваться в окрестности и заходить в город, в частности из района населенного пункта Михайловка. А также не дать противнику закрепляться, устанавливать наблюдательные и огневые позиции", – объяснил Музычук.

Пехотные группы врага из ближайших лесопосадок пытаются проводить разведку боем, штурмуя новые участки.

Селидово и его окрестности регулярно обстреливаются российской артиллерией; применяют оккупанты и свою авиацию. Офицер НГУ обратил внимание на то, что очень сильно разрушена жилая застройка в частном секторе.

Как писал OBOZ.UA:

– В целом 23 октября на фронте в Украине было 148 боевых столкновений, ситуация остается сложной, заявляли в Генеральном штабе.

– Институт изучения войны отмечал, что за последние дни войска страны-агрессора добились заметных тактических успехов в Селидово и его окрестностях.

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