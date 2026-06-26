Оккупанты пытаются расширить зону контроля к востоку от Сум: Трегубов рассказал о ситуации. Карта

Российские оккупационные войска пытаются расширить зону контроля к востоку от города Сумы, однако украинские силы удерживают населенные пункты. Ситуация на этом направлении остается напряженной.

Видео дня

В то же время наиболее интенсивные боевые действия фиксируются на других участках фронта. Об этом в телеэфире сообщил спикер УОС Виктор Трегубов.

Ситуация на Сумском направлении

По словам пресс-секретаря УОС Виктора Трегубова, на Сумском направлении российские войска пытаются расширить зону контроля к востоку от Сум. В то же время украинские силы обороны удерживают населенные пункты и сдерживают продвижение противника.

Вовчанское направление: без изменений в ситуации

Трегубов также сообщил, что на Волчанском (Южно-Слобожанском) направлении ситуация остается стабильной. По его словам, российским войскам по-прежнему не удается установить контроль над городом Волчанск.

Главные истории дня

Лиманское направление – самые интенсивные бои

Наиболее напряженным участком фронта остается Лиманское направление. Там российские силы, по словам спикера, активно пытаются продвигаться, а количество боевых столкновений сопоставимо со всеми другими направлениями, взятыми вместе, в зоне ответственности украинских сил.

Речь идет об участке от Сумской области через Харьковскую и Луганскую области до Лимана, где именно это направление, по оценке военных, является ключевым по интенсивности боевых действий.

Купянское направление и новые попытки прорыва

Вторым по интенсивности боевых действий остается Купянское направление. Российские войска пытаются прорваться к самому Купянску, сократить украинский плацдарм к востоку от реки Оскол, а также усиливают давление в направлении Казачьей Лопани от приграничного поселка Гранов.

По словам Трегубова, это относительно новый участок, где российская сторона начала более активно концентрировать свои усилия.

Как писал OBOZ.UA:

– За прошедшие сутки (25 июня) Силы обороны Украины сократили численность российской оккупационной армии на 1310 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе (за всё время полномасштабной войны) составили 1 млн 398 тыс. 370 человек.

– Видео ударов украинских МиГ-29 по месту базирования ВС РФ, где оккупанты накопили немало боеприпасов, смотрите по ссылке.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!