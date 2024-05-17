Оккупанты пытаются скрыть свое преступление: в сети показали, как выглядит драмтеатр Мариуполя. Фото

Российские оккупанты продолжают заметать следы своих военных преступлений в захваченном Мариуполе. Сейчас они "восстанавливают" Донецкий академический областной драматический театр, который более двух лет назад разбомбили, похоронив под руинами сотни гражданских украинцев.

О циничных действиях захватчиков сообщил Мариупольский городской совет. В официальном Telegram-канале украинского ведомства опубликовали фото еще одного преступления врага.

На снимках показано, как так называемые рабочие пытаются "восстановить" здание когда-то одного из старейших драмтеатров Левобережной Украины, уничтоженное российским авиаударом 16 марта 2022 года.

На месте трагедии захватчики продолжают демонтировать конструкции, старые колонны и возводят вместо них "современные" из красного кирпича. Во время "ремонта" скульптуры на фасаде театра, чудом уцелевшие после российской бомбардировки, были окончательно потеряны в результате ужасной халатности оккупантов.

"Захватчики пытаются скрыть свое преступление и возобновить театр, чтобы здесь играли пропагандистские представления", – отметили в горсовете, добавив, что во всем мире Мариупольский драмтеатр остается символом военного преступления россиян против мирных жителей города.

Как сообщал OBOZ.UA, часть коллектива Мариупольского драмтеатра, которая согласилась работать в оккупированном и разрушенном городе, сотрудничает с захватчиками и гастролирует по России. Теперь артисты-предатели развлекают россиян спектаклями, поставленными еще до полномасштабной войны.

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