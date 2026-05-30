Оккупанты пытаются спасти свою логистику на трассе Р-280 после украинских атак: в "Атеш" раскрыли подробности
Украина продолжает наносить удары по российской логистике, выбивая вражескую технику, в частности, на трассе Р-280, проходящей через оккупированные территории Херсонской, Запорожской и Донецкой областей. Успешность этих ударов вынудила российское командование менять режим перевозок.
Помимо прочего, оккупанты пытаются прятаться за гражданскими авто, введен также ряд новых правил. Подробности сообщает военное движение украинцев и крымских татар "Атеш".
Оккупанты пытаются спасти свою логистику от украинских БпЛА
Логистика оккупационных войск на юге Украины с использованием так называемого "сухопутного коридора в Крым" – трассы Р-280, которую захватчики назвали выдуманным в Кремле словом "Новороссия" – стала крайне небезопасной.
"Агент ""Атеш" из состава одного из подразделений группировки войск "Днепр" ВС РФ сообщает, что командование выпустило внутреннее распоряжение об изменении режима перевозок после серьёзных потерь на трассе Р-280, проходящей через территории Херсонской, Запорожской и Донецкой областей", – отметили в движении.
По информации "Атеш", оккупантов обязали придерживаться новых правил.
Так, колонны техники передвигаться должны преимущественно ночью и в плохую погоду со скоростью не менее 120 км/час. В каждой машине теперь появляется третий человек с детектором БпЛА. Их командование забирает с передовых позиций.
"Туда же перебрасывают дефицитные средства РЭБ. Из-за этого прикрытие передовых позиций от БПЛА заметно ослабевает. Военнослужащие открыто жалуются друг другу на такие решения — людей забирают, технику забирают, а результата всё равно нет", – отмечено в сообщении.
Оккупанты также пытаются прятаться за гражданскими.
"Параллельно для смешивания потоков и затруднения идентификации целей для СОУ задействуются гражданские грузовые автомобили", – добавили в движении, отметив, что такая практика для оккупантов – не нова.
Военнослужащие оккупационной армии не понимают смысла нововведений, в частности – касающихся использования РЭБ. Ведь большинство украинских БПЛА работают через Starlink — спутниковый канал связи, устойчивый к мобильным средствам РЭБ, которыми располагают ВС РФ.
"Детекторы способны лишь фиксировать присутствие дрона, но подавить его связь с оператором российские войска фактически не могут. Эффективного ответа на украинские беспилотники у оккупантов до сих пор нет. Топливо уже в дефиците, и, по оценке источника, ситуация будет только ухудшаться", – подчеркнули в "Атеш".
В движении также сообщили, что вся полученная информация уже передана Силам обороны.
Как сообщал OBOZ.UA, украинские дроны фактически перерезали сухопутный коридор России в оккупированный ею Крым. Силы обороны реализуют план, названный министром обороны Михаилом Федоровым погружением оккупантов в "логистический локдаун".
