Оккупанты пытаются вытеснить Силы обороны из северных окрестностей Покровска: ВСУ готовят противодействие. Видео

Российские оккупанты предпринимают попытки полностью захватить город Покровск Донецкой области. Сейчас противник пытается вытеснить украинских военных с северных окраин города с последующим продвижением в направлении населенного пункта Шевченко.

В свою очередь Силы обороны Украины готовят план оборонной операции покровских подразделений. Об этом сообщает 7-й корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ.

Бои за Покровск

По информации украинских десантников, для поддержания наступательного потенциала враг пытается в южной части Покровска нарастить присутствие бронетехники и танков. В то же время из-за активных действий на севере Покровска 76 десантно-штурмовая дивизия несет существенные потери. Противник привлекает резервы, также фиксируется работа подразделений "Сомали".

Кроме того, вражеская армия ведет активные действия в районе Гришиного, безуспешно пытаясь совершить маневр с северо-восточной части населенного пункта в направлении фермерских хозяйств к северу от Покровска.

Для синхронизации дальнейших действий по обороне Покровской агломерации командир 7 корпуса быстрого реагирования ДШВ бригадный генерал Евгений Ласийчук провел ряд совещаний с подразделениями, действующими в полосе ответственности. Среди ключевых вопросов – эффективность управления боем и необходимость повышения уровня взаимодействия.

По результатам работы Силы обороны приняли решение сфокусировать внимание на контроле воздушного пространства, в частности, над Покровском. Город противник активно использует для запуска ударных и разведывательных беспилотников, что существенно усложняет логистику.

Участники совещаний отметили необходимость качественной подготовки личного состава к действиям в условиях постоянной угрозы воздуху.

Напомним, украинские войска на Покровском направлении фиксируют перемещение российских подразделений по смежным направлениям. Враг пытается перебрасывать ближе к Покровску более боеспособные силы, чтобы продолжать наступление.

