Оккупанты стягивают силы на Покровское направление: в ВСУ рассказали о ситуации. Карта

Украинские войска на Покровском направлении фиксируют перемещение российских подразделений по смежным направлениям. Враг пытается перебрасывать ближе к Покровску более боеспособные силы, чтобы продолжать наступление.

На сегодняшний день Покровское направление остается наиболее активным по количеству штурмовых действий. Об этом в эфире "Суспільного" рассказала начальница отделения коммуникаций 117-й отдельной механизированной бригады Юлия Степанюк.

Маневры врага на Донбассе

Украинские военные сообщили, что оккупационная армия РФ проводит передислокацию подразделений, чтобы восполнять потери и продолжать штурмы.

"Сейчас очень активно враг передвигает силу пехоты, немного перетягивает по другим направлениям, потому что им не хватает какого-то количества людей. Дефицита такого они не испытывают в пехоте, потому что постоянно какое-то пополнение у них есть. Назад они соответственно не возвращаются, поэтому им нужно как-то заменять, и поэтому они перетягиваются из своих смежных направлений", – сообщили в ВСУ.

В свою очередь украинским защитникам удалось произвести ротацию на позициях на Покровском направлении. Операцию провели с помощью летательных дронов и наземных роботизированных комплексов.

"Удалось вывезти наших ребят с позиций, а также заменить их на других казаков наших. К тому же, удалось поразить живую силу противника на этих дронах с пулеметами. Такую операцию проводила наша девушка, наш офицер, работающая удачно не один год. Она возглавляла операцию самостоятельно, у нее было несколько ребят", – отметила представитель ВСУ.

Напомним, украинские войска добились тактических успехов в ходе контрнаступательных действий сразу на нескольких участках фронта. Наиболее значимое продвижение зафиксировано в Харьковской области и на Запорожье. Бойцы ВСУ оттеснили захватчиков с ряда ранее занимаемых позиций.

