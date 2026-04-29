Украинские войска продвинулись на Харьковском и Ореховском направлениях – ISW

Украинские войска добились тактических успехов в ходе контрнаступательных действий сразу на нескольких участках фронта. Наиболее значимое продвижение зафиксировано в Харьковской области и на Запорожье.

Бойцы ВСУ оттеснили захватчиков с ряда ранее занимаемых позиций. Об этом пишет Институт изучения войны.

Харьковское направление

В Харьковской области украинские подразделения провели серию успешных контратак, оттеснив российские войска с ряда ранее занимаемых позиций. Сообщается, что Силы обороны Украины смогли улучшить свое тактическое положение к северу и северо-востоку от Харькова. Этому способствовало эффективное использование дронов и артиллерии, которые дезорганизовали логистику и управление передовых подразделений РФ.

В свою очередь в РФ признают активность ВСУ на этом участке фронта, отмечая попытки ВСУ восстановить контроль над критически важными участками вблизи границы.

Ореховское направление

На южном фронте, в районе города Орехов, украинские войска возобновили активные наступательные действия. По данным аналитиков ISW, в ходе последних боев ВСУ удалось продвинуться на несколько километров вглубь обороны противника.

Украинские силы выбили подразделения РФ с ряда укрепленных высот. Отмечается высокая эффективность украинских систем РЭБ, которые ограничили возможности российской авиации и беспилотников.

Генштаб ВСУ сообщил об уничтожении российских пунктов управления и наблюдения в оккупированных районах Запорожской области, включая населенные пункты Молочанск и Коханое. Эти удары значительно снижают способность российских войск координировать оборону на фоне украинского продвижения.

Российское командование вынуждено перебрасывать резервы с других участков, чтобы стабилизировать линию фронта.

Напомним, российские войска на Покровском направлении сосредоточили свои усилия на отрезании логистики наших защитников. Именно эта компонента является сейчас самой сложной.

