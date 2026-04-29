Украинские войска продвинулись на Харьковском и Ореховском направлениях – ISW

Алексей Лютиков
War
Украинские войска добились тактических успехов в ходе контрнаступательных действий сразу на нескольких участках фронта. Наиболее значимое продвижение зафиксировано в Харьковской области и на Запорожье.

Бойцы ВСУ оттеснили захватчиков с ряда ранее занимаемых позиций. Об этом пишет Институт изучения войны.

Харьковское направление

В Харьковской области украинские подразделения провели серию успешных контратак, оттеснив российские войска с ряда ранее занимаемых позиций. Сообщается, что Силы обороны Украины смогли улучшить свое тактическое положение к северу и северо-востоку от Харькова. Этому способствовало эффективное использование дронов и артиллерии, которые дезорганизовали логистику и управление передовых подразделений РФ.

В свою очередь в РФ признают активность ВСУ на этом участке фронта, отмечая попытки ВСУ восстановить контроль над критически важными участками вблизи границы.

Ореховское направление

На южном фронте, в районе города Орехов, украинские войска возобновили активные наступательные действия. По данным аналитиков ISW, в ходе последних боев ВСУ удалось продвинуться на несколько километров вглубь обороны противника.

Украинские силы выбили подразделения РФ с ряда укрепленных высот. Отмечается высокая эффективность украинских систем РЭБ, которые ограничили возможности российской авиации и беспилотников.

Генштаб ВСУ сообщил об уничтожении российских пунктов управления и наблюдения в оккупированных районах Запорожской области, включая населенные пункты Молочанск и Коханое. Эти удары значительно снижают способность российских войск координировать оборону на фоне украинского продвижения.

Российское командование вынуждено перебрасывать резервы с других участков, чтобы стабилизировать линию фронта.

Напомним, российские войска на Покровском направлении сосредоточили свои усилия на отрезании логистики наших защитников. Именно эта компонента является сейчас самой сложной.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские войска продвинулись в районе Славянска: в ISW оценили ситуацию. Геолокационные кадры показывают, что защитники недавно продвинулись на северо-восток от Лимана.

