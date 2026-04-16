Оккупанты на Покровском направлении сделали ставку на 'отрезание' логистики ВСУ: военный рассказал о рисках. Видео

Российские войска на Покровском направлении сосредоточили свои усилия на отрезании логистики наших защитников. Именно эта компонента является сейчас самой сложной.

Об этом рассказал старший офицер коммуникации 59-й отдельной штурмовой бригады беспилотных систем Тарас Мишак. Он добавил, что заход и выход с позиций сейчас является более опасным, чем пребывание на позициях.

Что известно

"Россияне понимают, что без логистики невозможно держать оборону, и концентрируют свое внимание прежде всего на отрезании логистики", – отметил Тарас Мишак.

Он сказал, что российские дроны – как на оптоволокне, так и обычные аналоговые дроны – дежурят постоянно в воздухе, патрулируют логистические маршруты, враг осуществляет дистанционное минирование.

"Относительно того, какие дроны самые опасные — пожалуй что оптоволоконные, потому что их сложно подавить средствами РЭБ. Их можно лишь физически сбить или защититься сетками от них. Так же россияне активно применяют разведывательно-ударные дроны средней дальности типа крыло, например, это "Молния", так же "Ланцет", который действует всегда в паре с разведывательными крыльями их", — отметил Мишак.

Какова ситуация на Покровском направлении

По информации Генерального штаба ВСУ, по состоянию на 16 апреля на Покровском направлении наши защитники остановили 36 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Родинское, Покровск, Удачное, Гришино, Муравка, Новониколаевка, Молодецкое, Филия и в сторону населенных пунктов Новоалександровка, Новое Шахово, Шевченко, Белицкое, Ивановка.

Всего за прошедшие сутки российские оккупанты потеряли 1100 человек. Также наши воины обезвредили два танка, одну боевую бронированную машину, 43 артиллерийские системы, две реактивные системы залпового огня, одно средство противовоздушной обороны, 20 крылатых ракет, 1357 БпЛА оперативно-тактического уровня, 208 единиц автомобильной и единицу специальной техники.

