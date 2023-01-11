Оккупанты пытаются взять под контроль Соледар и пути снабжения подразделений ВСУ — Генштаб

Войска страны-агрессора пытаются взять под полный контроль город Соледар Донецкой области. Также подразделения оккупантов, которые Россия стянула в самую горячую точку фронта, делают все, чтобы перерезать пути поставок подразделений ВСУ.

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Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ в среду, 11 января. Враг несет значительные потери, бои в районе Соледара продолжаются.

Как и в предыдущие месяцы наступления на Донбасс, свои основные усилия оккупанты сосредотачивают на попытках полного захвата области и ведут наступательные действия на Бахмутском направлении.

"Враг пытается взять под контроль город Соледар и пути поставки наших подразделений, терпит большие потери, бои продолжаются", - сообщили в Генштабе.

Также безуспешные наступательные действия оккупанты ведут на Авдеевском направлении. На Купянском и Новопавловском направлениях враг пытается улучшить тактическое положение, а на Лиманском, Запорожском и Херсонском – обороняется.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская авиация в течение 11 января нанесла 13 ударов по районам сосредоточения оккупантов и три удара по позициям ЗРК российских захватчиков. Кроме того, наши защитники сбили российский вертолет Ка-52, а также два разведывательных БпЛа, тип которых уточняется.

К слову, 11 января министр обороны РФ Шойгу провел ротацию в руководстве "спецоперацией" в Украине.Он понизил в должности нынешнего командующего объединенной группировкой войск Сергея Суровикина и назначил на его место начальника генштаба РФ Валерия Герасимова.

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