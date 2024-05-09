Оккупанты пытаются захватить Часов Яр, увеличив количество атак: разведка Британии оценила ситуацию. Карта

Российские оккупационные войска продолжают попытки захватить Часов Яр на Донетчине. В период с марта по апрель там значительно возросло количество атак и обстрелов, однако россиянам удалось добиться лишь незначительных тактических успехов и понести большие потери.

Об этом сообщила британская разведка в сводке, опубликованной в соцсети Х Министерства обороны Великобритании. Отмечается, что количество атак оккупантов на окраине Часового Яра увеличилось на 200%, что указывает на дальнейшие попытки установить контроль над городом.

"Несмотря на значительное увеличение количества атак на этом направлении, Россия одержала лишь незначительные тактические победы в этом районе в течение апреля и почти наверняка понесла значительные потери", – говорится в сводке.

По данным британской разведки, в апреле 2024 года российские обстрелы на востоке Украины увеличились на 17% по сравнению с мартом 2024 года. Более трех четвертей из них состоялись в районе Авдеевки, Часового Яра и Марьинки на линии фронта.

Напомним, 7 мая бойцы подразделения ГУР Минобороны Украины Kraken, защищающие Часов Яр, сообщили, что "ни одного оккупанта в городе нет".

"Бойцы героически держат оборону, ежедневно уничтожают многочисленного противника, жгут вражескую бронированную технику и берут пленных. Враг пытается продвигаться на разных направлениях", – отметили в подразделении.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В Нацгвардии сообщили, что россияне не перестают штурмовать позиции украинских войск на Бахмутском направлении. Враг использует для атаки не только пехоту, но и привлекает бронетехнику.

– В ВСУ сообщили, что враг близ Часового Яра совершает не только лобовые атаки, но и пытается наступать на флангах. Чтобы не разрешить противнику продвинуться вглубь, украинские защитники держат оборону вблизи Ивановского и Андреевки.

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