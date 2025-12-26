В Донецкой области в селе Дроновка продолжаются бои между российскими оккупантами и украинскими военными. Россияне пытаются закрепиться в населенном пункте, однако получают активный отпор от Сил обороны.

Украинские военные ведут постоянные поисковые и оборонительные действия, чтобы не допустить удержания врагом территории. Об этом сообщает DeepState.

По имеющимся данным, оккупанты в течение длительного времени пытаются закрепиться в Дроновке, используя численное преимущество.

Украинские военные ведут активные поисковые работы и уничтожают противника, применяя, в частности, беспилотные летательные аппараты 17 Центра специальных операций. Кадры поражения врага демонстрируют эффективность действий украинских подразделений.

Несмотря на попытки противника установить контроль, Силы обороны удерживают инициативу и продолжают активные действия для недопущения закрепления оккупантов на территории села.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что на днях нацгвардейцы ловко уничтожили вражеский "Солнцепек". Установку, стоимость которой достигает 8 млн долларов, пилоты тяжелых бомберов Lasar's Group уничтожили сбросами.

Также сообщалось, что оккупанты несут катастрофические потери из-за пьяных командиров на Запорожском направлении. Данные по этому поводу раскрыли агенты движения "Атеш".

