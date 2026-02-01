Оккупанты рано утром обстреляли центр Херсона: медики борются за жизнь женщины

Российские войска утром 1 февраля нанесли артиллерийский удар по центру Херсона. Под обстрел попала гражданская инфраструктура, тяжелые ранения получила 59-летняя женщина.

Сейчас она находится в больнице, медики борются за ее жизнь. О последствиях атаки сообщила Херсонская ОГА в Telegram-канале.

Обстрел произошел около 07:20 утра, когда город уже просыпался. По предварительным данным, удар пришелся по центральной части Херсона, где нет никаких военных объектов. Взрывная волна и осколки вызвали тяжелые травмы у местной жительницы.

У пострадавшей диагностировали контузию, взрывную и закрытую черепно-мозговую травмы, а также ранение ноги с частичной ампутацией. Бригада скорой помощи оперативно доставила женщину в больницу в крайне тяжелом состоянии. Врачи сообщают, что состояние пациентки остается критическим, продолжаются интенсивные реанимационные мероприятия.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в течение суток 31 января российская террористическая армия продолжила обстреливать Херсонскую область. В результате преступных действий захватчиков пострадали 10 человек, в том числе трое детей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!