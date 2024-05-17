Оккупанты расширили зону активных боевых действий почти на 70 километров: Сырский рассказал о ситуации

Оккупационные войска России расширили зону активных боевых действий в Харьковской области почти на 70 километров. Так они добились того, чтобы Силы обороны вынужденно привлекли к отражению атак дополнительное количество бригад из резерва.

Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский. Он отметил, что из-за усложнения ситуации на востоке несколько дней подряд работает в частях, которые защищают Харьковщину.

По его словам, сейчас враг в основном сосредотачивается на направлении Стрелечья – Липцы, а также захвате Волчанска, чтобы в дальнейшем иметь возможность выйти к Белому Колодцу и развернуть наступление в тыл украинских сил.

Для достижения таких целей агрессор создал и значительно усилил оперативно-тактическую группировку войск "Север", куда входят боевые части 6-й общевойсковой армии, 11-го и 44-го армейских корпусов ВС РФ.

Главком ВСУ говорит, что оккупанты начали новое наступление на Харьковщину значительно раньше запланированного срока, когда заметили переброску украинских войск. Он подчеркнул: врагу не удалось прорвать нашу оборону, но впереди будут тяжелые бои, к которым готовятся обе стороны.

"Мы должны не допустить дальнейшего продвижения вражеских войск устойчивым удержанием занимаемых рубежей и позиций, ударами авиации, ракетных систем, огнем артиллерии и танков нанести ему максимальные потери, а также создать условия для его разгрома (действиями мобильных штурмовых групп и подразделений) – атаками во фланг и тыл на разных направления", – отметил Сырский.

Он говорит, что украинские воины должны максимально эффективно использовать преимущество в ударных дронах в сочетании с средствами радиоэлектронной борьбы и точным артиллерийским огнем. Именно этим вопросам, а также перегруппировке войск и упрощению системы всестороннего обеспечения войск генерал-полковник посвятил работу на Харьковском и Сумском направлениях.

"Спасибо каждому и каждой из Сил обороны, харьковчанам отдельно и всем нашим гражданам в целом за отвагу и стойкость. Преодолим врага! Верим и приближаем Победу вместе! Слава Украине!" – подытожил Сырский.

По состоянию на 10:30 пятницы, 17 мая, в Генштабе ВСУ отметили, что ситуация в Волчанске – контролируемая, в городе продолжаются меры по усилению наших оборонных позиций и улучшению тактического положения на отдельных участках.

Как сообщал OBOZ.UA, военный эксперт Александр Коваленко говорит, что, несмотря на довольно сложную ситуацию на Харьковщине, в целом войска РФ не в состоянии ни захватить Харьков, ни продвинуться и закрепиться на значимых позициях в регионе. Действия оккупантов, по его словам, имеют не сколько военную, сколько политическую составляющую.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!