Оккупанты разбили колледж в Одессе: пострадали патрульные, направлявшиеся на место обстрела. Фото

Ночью, 8 февраля, во время дроновой атаки российские оккупационные войска разбили здание учебного заведения в Одессе. В результате вражеского удара по колледжу пострадали двое патрульных, направлявшиеся на место обстрела, чтобы оказать помощь гражданам.

Об этом сообщает пресс-служба Сил обороны юга Украины. При повторном взрыве правоохранители получили минно-взрывные травмы.

Патрульные были госпитализированы, сейчас их состояние стабильное.

"Последствия вражеской ночной дроновой атаки на Одессу. Разбить колледж, испугать детей, нарушить учебный процесс – все это средства террора, которыми враг давит на мирных одесситов. Так молодому поколению навязывается "русский мир"", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что войска государства-агрессора России в ночь на четверг, 8 февраля, ударили дронами-камикадзе по югу Украины. Взрывы раздались в Одессе и Николаеве, в городах работали силы ПВО, но есть разрушение гражданской инфраструктуры.

Напомним, что в среду, 7 февраля, враг атаковал Николаев БПЛА Shahed-136/131 и ракетами. В результате этих ударов погиб мужчина, еще 6 человек пострадали. Также в результате прилетов было повреждено около 20 жилых домов и произошло возгорание на участке подземного газопровода.

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