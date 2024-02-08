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Оккупанты атаковали Одессу и Николаев "Шахедами": есть повреждения гражданской инфраструктуры

Ольга Липич
War
2 минуты
360
Оккупанты атаковали Одессу и Николаев 'Шахедами': есть повреждения гражданской инфраструктуры

Войска государства-агрессора России в ночь на четверг, 8 февраля, ударили ударными дронами-камикадзе по югу Украины. Взрывы раздались в Одессе и Николаеве, в городах работали силы ПВО, однако, есть разрушения гражданской инфраструктуры.

В Воздушных Силах ВСУ сообщали о нескольких группах вражеских БПЛА в направлении Одессы и Николаевской области. Дроны оккупантов постоянно меняли направление своего движения. В Одессе взрывы были слышны около 00:10, а в Николаеве около 1:00.

Атака на Одессу

Глава Одесской ОВА Олег Кипер на своем канале в Telegram сообщил, что в результате ночной дроновой атаки беспилотниками есть повреждения гражданской инфраструктуры. В частности повреждена недостроенная многоэтажка, выбиты стекла.

Также зафиксированы повреждения здания учебного заведения – пробита крыша, перекрытия, выбиты окна. Пожара на месте нет. По предварительной информации, пострадавших или погибших в результате атаки российской армии дронами на Одессу нет.

По словам руководителя областной администрации, подразделения ПВО сбили большинство БПЛА врага.

Оккупанты атаковали Одессу и Николаев "Шахедами": есть повреждения гражданской инфраструктуры

Обстрел Николаева

Мэр города Александр Сенкевич заявил, что в результате атаки БПЛА есть прилеты. Кроме того, есть возгорание в частном секторе.

"Держим связь с военными, знаем, где есть прилеты. О последствиях – утром! До отбоя будьте подальше от окон", – написал он.

Оккупанты атаковали Одессу и Николаев "Шахедами": есть повреждения гражданской инфраструктуры

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким намекнул, что есть разрушение гражданской инфраструктуры, но деталей не рассказал. По его словам, пострадавших мирных жителей нет.

"Чем мешал бассейн террористам непонятно", – отметил Ким.

Местные каналы в Telegram публиковали фото, на которых виден пожар в городе.

Оккупанты атаковали Одессу и Николаев "Шахедами": есть повреждения гражданской инфраструктуры
Оккупанты атаковали Одессу и Николаев "Шахедами": есть повреждения гражданской инфраструктуры
Оккупанты атаковали Одессу и Николаев "Шахедами": есть повреждения гражданской инфраструктуры
Оккупанты атаковали Одессу и Николаев "Шахедами": есть повреждения гражданской инфраструктуры

Напомним, что утром 7 февраля враг атаковал Николаев БПЛА Shahed-136/131 и ракетами. В результате этих ударов погиб мужчина, еще 6 человек пострадали. Также в результате прилетов было повреждено около 20 жилых домов и произошло возгорание на участке подземного газопровода.

Как сообщал OBOZ.UA, в среду Россия в очередной раз устроила массированную атаку, запустив баллистические ракеты. В разных городах Украины раздались взрывы. Громко было, в частности, в Харькове.  Также россияне направили ракеты в Киевскую область.

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