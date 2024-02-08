Оккупанты атаковали Одессу и Николаев 'Шахедами': есть повреждения гражданской инфраструктуры

Войска государства-агрессора России в ночь на четверг, 8 февраля, ударили ударными дронами-камикадзе по югу Украины. Взрывы раздались в Одессе и Николаеве, в городах работали силы ПВО, однако, есть разрушения гражданской инфраструктуры.

В Воздушных Силах ВСУ сообщали о нескольких группах вражеских БПЛА в направлении Одессы и Николаевской области. Дроны оккупантов постоянно меняли направление своего движения. В Одессе взрывы были слышны около 00:10, а в Николаеве около 1:00.

Атака на Одессу

Глава Одесской ОВА Олег Кипер на своем канале в Telegram сообщил, что в результате ночной дроновой атаки беспилотниками есть повреждения гражданской инфраструктуры. В частности повреждена недостроенная многоэтажка, выбиты стекла.

Также зафиксированы повреждения здания учебного заведения – пробита крыша, перекрытия, выбиты окна. Пожара на месте нет. По предварительной информации, пострадавших или погибших в результате атаки российской армии дронами на Одессу нет.

По словам руководителя областной администрации, подразделения ПВО сбили большинство БПЛА врага.

Обстрел Николаева

Мэр города Александр Сенкевич заявил, что в результате атаки БПЛА есть прилеты. Кроме того, есть возгорание в частном секторе.

"Держим связь с военными, знаем, где есть прилеты. О последствиях – утром! До отбоя будьте подальше от окон", – написал он.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким намекнул, что есть разрушение гражданской инфраструктуры, но деталей не рассказал. По его словам, пострадавших мирных жителей нет.

"Чем мешал бассейн террористам непонятно", – отметил Ким.

Местные каналы в Telegram публиковали фото, на которых виден пожар в городе.

Напомним, что утром 7 февраля враг атаковал Николаев БПЛА Shahed-136/131 и ракетами. В результате этих ударов погиб мужчина, еще 6 человек пострадали. Также в результате прилетов было повреждено около 20 жилых домов и произошло возгорание на участке подземного газопровода.

Как сообщал OBOZ.UA, в среду Россия в очередной раз устроила массированную атаку, запустив баллистические ракеты. В разных городах Украины раздались взрывы. Громко было, в частности, в Харькове. Также россияне направили ракеты в Киевскую область.

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