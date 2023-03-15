Оккупанты решили заработать денег, продав противотанковые ракеты: покупателем оказался сотрудник ФСБ

Два российских оккупанта украли у своей же армии противотанковые ракеты 9М113 от ПТРК "Конкурс" с целью дальнейшей продажи. Однако, покупателем, который нашелся вскоре, оказался сотрудник УФСБ РФ. Теперь "предпринимателям" грозит от 10 до 15 лет в колонии строгого режима.

Видео дня

О неудачной схеме начинающих "бизнесменов" рассказал сотрудник одной из специальных служб, автор Telegram-канала "Досье шпиона". Отмечается, что история произошли в ноябре 2022 года на территории частного домовладения в селе Кардашинка, Голопристанского района, Херсонской области.

По данным канала, сержант Гриднев Иван Сергеевич и его друг, ефрейтор Прозовский Павел Александрович, обнаружили десять "ничейных" снарядов. Вместо того, чтобы доложить о находке командованию, они спрятали ракеты в гараже дома в Голой Пристани, Херсонской области, до удачного случая.

Сообщается, что спустя полтора месяца Гридневу удалось найти покупателя. Однако, к несчастью "бизнесменов" им оказался сотрудник УФСБ РФ.

На данный момент, согласно информации автора канала, Гриднев и Прозовский задержаны. Им готовят обвинение по п. "а", ч.5 ст. 222.1 УК РФ (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств).

При этом автор канала указал на еще один нюанс в этой истории: изначально, количество ракет, было 10, но в ходе следствия, 3 единицы "куда-то испарились".

Напомним: ранее в сеть попали кадры подрыва российскими оккупантами собственного вертолета перед бегством из Гостомеля, что в Киевской области. Это произошло в марте 2022 года.

Во время пребывания в аэропорту Гостомеля россияне украли запчасти из крупнейшего в мире самолета "Мрия". Они сняли с него более ценные главные комплектующие.

Как сообщал OBOZREVATEL, військовий ЗС РФ поскаржився на необізнаність і ненавченість своїх товаришів по службі. Загарбнику не сподобалося, що товариші збили зі стрілецької зброї його безпілотник – двічі та, ймовірно, умисно.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!