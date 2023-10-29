Оккупанты РФ несут аномально высокие потери на Авдеевском направлении – источник

Российские войска продолжают наступательную операцию на Авдеевском направлении. Некоторых успехов им удалось добиться лишь к северу от Авдеевки.

Но эти успехи сопровождаются аномально огромными потерями: за последние две недели армия РФ потеряла почти 13 тыс. своих солдат. Об этом со ссылкой на источники сообщает Telegram-канал "Досье Шпиона".

Согласно сообщению, после начала наступления на Авдеевском направлении российские войска смогли добиться некоторых успехов к северу от Авдеевки, в районе села Красногоровка: там оккупанты пробиваются к железнодорожным путям.

К югу же от Авдеевки российские войска пытаются захватить песчаный карьер, расположенный севернее от населенного пункта Опытное. Успехов в этом они на данный момент не добились.

При этом оккупационные войска в течение последних двух недель несут аномально высокие потери в живой силе. По данным Генштаба Вооруженных сил Украины, за этот период Россия потеряла 12 750 своих солдат, в среднем в день уничтожались около 910 оккупантов. Были и "пиковые" с точки зрения потерь дни. Так, 13 октября, согласно данным ГШ ВСУ, были ликвидированы 1030 оккупантов, а 20-го – 1380.

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"Для того, чтобы убедиться в правильности данных цифр или наоборот – опровергнуть их, я обратился к своим контактам, которые находятся на линии боевого столкновения на Авдеевском направлении и имеют непосредственный доступ к показателям потерь среди подразделений", – пишет админ паблика.

По его словам, источник в 21 отдельной мотострелковой бригаде из Оренбургской области РФ сообщил, что только 20 октября потери составили: убитыми – 113, ранеными – 169, пропавшими без вести – 44 оккупанта.

114-я отдельная мотострелковая бригада, дислоцирующаяся во временно оккупированном Донецке, в этот же день потеряла убитыми 89, ранеными – 205 захватчиков.

1-я отдельная мотострелковая бригада (временно оккупированное Кальмиусское, ранее – Комсомольское Донецкой области) за 20 октября потеряла убитыми 67 боевиков, а ранеными – 166.

В 15-ой отдельной мотострелковой бригаде (Рощинское, Самарская область, РФ) в тот же день были убиты 61, ранены 118 оккупантов.

"Стоит отметить, что выше перечислены не все подразделения, которые принимают участие в боевых действиях, а лишь те, в которых у меня есть контакт. Также на постоянной основе происходит пополнение личного состава военнослужащими для поддержания боеспособности подразделений. На данный момент подтягивают военнослужащих (бывших заключенных) с Купянского направления. Если статистика и не точна, то находится где-то рядом с истиной", – резюмировал админ паблика.

Напомним, ранее украинская аэроразведка показала неудачную попытку прорыва оккупантов на Авдеевском направлении. В районе села Красногоровка захватчики попытались прорвать украинскую оборону колонной бронетехники, однако украинские артиллеристы разгромили ее в поле, уцелевшая "броня" и пешие оккупанты пытались спастись бегством под артиллерийским огнем.