Оккупанты сбросили авиабомбу на жилой дом в Донецкой области: погибли отец и сын, мать получила ранения. Фото

Российские войска на рассвете 25 апреля нанесли два авиаудара по Лиманской громаде Донецкой области. Одна из вражеских бомб попала в жилой дом, убив пожилого мужчину и его сына.

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Мать находилась в соседнем здании, женщина получила ранения, в поселке зафиксированы разрушения. Подробности сообщили в Донецкой областной прокуратуре.

Два авиационных удара по поселку Яровая Лиманской громады россияне нанесли около 05:10 25 апреля. Одна из вражеских бомб попала по частному дому.

"В результате прямого попадания в жилой дом по месту жительства получили телесные повреждения, несовместимые с жизнью, 61-летний мужчина и его 88-летний отец. Кроме того, 90-летняя мать погибшего, которая в момент вражеской атаки находилась в летней кухне, получила ранения. Сейчас ей предоставляется медицинская помощь", – рассказали в прокуратуре региона.

Населенный пункт, по данным правоохранительных органов, Россия атаковала с помощью ФАБ-250 из УМПК. В результате атаки повреждено около десяти жилых домов, а также магазин и хозяйственное сооружение.

"При процессуальном руководстве Славянской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту военного преступления (ч. 2 ст. 438 УК Украины)", – добавили в Донецкой областной прокуратуре.

Напомним, в ночь на 25 апреля россияне атаковали Павлоград на Днепропетровщине. В результате атаки повреждения получила многоэтажка. По состоянию на 9 часов утра было известно о трех погибших, среди которых ребенок. Еще по меньшей мере восемь человек пострадали.

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