Оккупанты сбросили авиабомбы на Торецк, попали в АЗС и админздание: есть погибший

Оккупанты 29 мая в очередной раз обстреляли город Торецк Донецкой области. В результате атаки государства-террориста погиб человек.

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Об этом сообщили в Telegram-канале Офиса Генерального прокурора. Как сообщается, при обстреле враг, вероятно, применял фугасные авиабомбы ФАБ-250.

В результате обстрела одна из авиабомб ударила в автозаправочную станцию, что привело к смерти 28-летнего работника. Кроме того, по предварительным отчетам, 8 мирных жителей получили ранения разной тяжести.

Вторая бомба упала на административное здание, в результате чего один из местных жителей получил телесные повреждения от взрыва.

Также повреждено здание банка, учебное заведение и автотранспорт. На месте происшествия работают спасатели и правоохранители. Конечная численность жертв и пострадавших еще выясняется.

Сообщается, что Донецкая областная прокуратура начала досудебное расследование в рамках уголовного производства по нарушению законов и обычаев войны (согласно статье 438, часть 2 Уголовного кодекса Украины).

Ранее в Офисе Президента Украины упрекнули блогеров и чиновников за разглашение данных о работе систем противовоздушной обороны. Подчеркивается, что за такие действия предусмотрена ответственность.

Напомним, что в Киеве в понедельник, 29 мая, раздались взрывы. Украинская ПВО сбила все вражеские ракеты. В Оболонском районе обломки ракеты упали на проезжую часть дороги.