Оккупанты сбросили авиабомбу на Константиновку: погибли три человека. Видео

В четверг, 11 апреля, страна-агрессор снова атаковала Константиновку на Донетчине. Российские военные сбросили на город авиабомбу.

Об этом сообщает Нацполиция. Отмечается, что во время атаки погибли три человека.

Как сообщили правоохранители, днем 11 апреля патруль и парамедики оказывали помощь травмированным по прилету управляемой авиабомбы КАБ-500. Как следствие – две женщины получили ранения. К сожалению, три человека погибли.

Во время атаки были повреждены частные дома, многоэтажки, инфраструктурные объекты и админздание.

Напомним, враг ни на день не прекращает удары по гражданской инфраструктуре. Все чаще город Константиновка Донецкой области находится под атакой агрессора. Во вторник, 9 апреля, около 11:15 оккупационная армия РФ сбросила авиабомбу КАБ-500 на город Константиновка Донецкой области. В результате атаки погибли три человека, в том числе мать и ее 12-летний сын.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 11 апреля Россия нанесла удары ракетами и дронами по ТЭС, подстанциям и подземным хранилищам газа (ПХГ) в Харьковской, Запорожской, Одесской, Львовской, Киевской областях. Самая сложная ситуация в Харьковской области – там с 6:31 утра графики аварийных отключений света. В других регионах ограничения пока не применялись.

– Силы противовоздушной обороны отразили массированную атаку, которую в течение ночи и утра 11 апреля Россия осуществила 82 средствами нападения. На регионы летело 42 ракеты и 40 дронов-камикадзе, защитникам неба удалось сбить 18 и 39 таких целей соответственно.